Regionalliga-Liveticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen TSV Landsberg - Sechzig mit Remis

Spielende
Das Spiel ist aus. Der TSV 1860 und Landsberg trennen sich 1:1. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende.
Der TSV 1860 und Landsberg trennen sich mit 1:1. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.
Spielende
Das Spiel ist aus. Der TSV 1860 und Landsberg trennen sich 1:1. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende.
Bell flankt den Ball nochmal in den Strafraum. Landsberg kann zur Ecke klären.
Die Ecke bringt nichts ein. Zwei Minuten von der Nachspielzeit sind noch übrig.
Nochmal Ecke für Sechzig. Die Fans auf der Haupttribüne stehen, feuern die Mannschaft an.
Weiterhin ist alles möglich. Beide Mannschaften kommen zu Chancen, wollen den Sieg.
Eicher lenkt den Ball stark über die Querlatte.
Nochmal Ecke für Landsberg.
Ott bringt nochmal frischen Wind in die Partie. Der Offensivspieler ist bemüht, noch für die drei Punkte zu sorgen.
Die Fans sind außer sich! Ott liegt im Strafraum. Der Rückkehrer wurde von den Beinen geholt. Der Pfiff bleibt aber aus.
Die Fans werden jetzt ein bisserl ungeduldig. Ein Punkt wäre nach den ganzen Chancen, die die Löwen hatten, eher wenig.
Auswechslung TSV 1860 München - Julian Bell kommt für Moritz Seiffert
Der Neuzugang aus Aue muss mit Schulterproblemen runter.
Der war wichtig! Eicher pariert einen Schuss von Heinze aus kurzer Distanz.
Seiffert hält sich die Schulter. Der Außenspieler beißt aber zusammen, bleibt auf dem Feld.
Auswechslung TSV 1882 Landsberg - Leon Bucher kommt für Furkan Kircicek
Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Ott kommt für Emre Erdoğan
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Florian Niederlechner
Die Löwen schnüren Landsberg in den eigenen Strafraum ein. Keiner der Giesinger traut sich allerdings zu schießen.
Das Spiel biegt langsam in die Schlussphase ab. Für beide Team ist in dieser attraktiven Partie noch alles möglich.
Auswechslung TSV 1882 Landsberg - Halit Yilmaz kommt für Tiziano Mulas
Mega-Chance für Sechzig! Über Umwegen landet der Ball auf dem völlig freien Erdogan. Der Youngster bringt ihn aber nicht im Tor unter.
Gelbe Karte für Lukas Bettrich
Gelbe Karte für Dennis Dressel
Niederlechner spielt den Ball schön in den Lauf von Erdogan. Der Youngster will den Ball aus rund elf Metern in die kurze Ecke schieben, aber Leimeister ist aufmerksam.
Das hätte die erneute Löwen-Führung sein können. Fiedler bekommt den Ball ziemlich frei im Strafraum. Der Youngster hämmert den Ball humorlos über das Tor.
Tor! 1:1 (Elfmeter) - Furkan Kircicek
Strafstoß für Landsberg. Dressel mit dem Foul.
Auswechslung TSV 1860 München - Mathew Collins kommt für Tunay Deniz
Auswechslung TSV 1860 München - Fabio Wagner kommt für Raphael Wach
Chance auf der Gegenseite. Kircicek haut per Volley aus 16 Metern drauf. Der Ball fliegt aber das Tor von Eicher.
Die Löwen machen da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Deniz zieht in den Strafraum, wird zu Fall gebracht. Das war allerdings zu wenig für einen Strafstoß.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht´s! Die zweite Halbzeit läuft. Die Löwen spielen unverändert weiter.
Halbzeitpause
Pause in München-Giesing. Der TSV 1860 führt gegen den TSV Landsberg verdient mit 1:0. Den Treffer für die Giesinger erzielte Eberwein vom Punkt.
Jetzt bringt Schäch Licht ins Dunkle: Zwei Minuten gibt es nochmal obendrauf.
Kurios: Der Linienrichter zeigt die Nachspielzeit an. Aber auf der Tafel steht keine Zahl.
Die ersten Zuschauer machen sich auf zum Bratwurststand, den Löwen fällt in den letzten Minuten nicht viel ein.
Leimeister im Dauereinsatz. Diesmal lenkt er einen Kopfball von Hoppe am Tor vorbei.
Nächste Chance für Sechzig! Eberwein bekommt den Ball in den Strafraum serviert, dreht sich um die eigene Achse und schließt ab. Leimeister hält ohne Probleme.
Das einzige Manko des TSV 1860: Es steht weiterhin nur 1:0.
Die Fans sind zufrieden mit dem bisherigen Auftritt der Löwen. Und das können sie auch sein. Die Giesinger dominieren die Partie. Das Elfmetertor von Eberwein gibt es hier zum anschauen.
Seiffert flankt den Ball in den Strafraum, Eberwein verlängert mit dem Kopf. Die Murmel geht aber am Tor vorbei.
Erdogan bekommt den Ball im Strafraum, bekommt den Ball aus kurzer Distanz aber nicht an Leimeister vorbeigestochert.
Fiedler treibt den Ball an der rechten Außenbahn nach vorne, bleibt aber hängen. Nach AZ-Informationen wird der Verteidiger dem TSV 1860 auch nach dem Deadline-Day erhalten bleiben.
Entlastungsangriff der Gäste. Mulas probiert es mit dem Schlenzer von der Strafraumkante. Der Ball geht aber weit am Tor von Eicher vorbei.
Die Giesinger gehen auf das zweite Tor.
Die Stimmung auf den Rängen nach dem Treffer? Prächtig. "Nur noch neun", stimmt ein Anhänger auf der Haupttribüne an.
Tor! 1:0 (Elfmeter) - Michael Eberwein
Der Neuzugang aus Dortmund schnappt sich den Ball und zimmert ihn in die Maschen.
Elfmeter für Sechzig! Niederlechner ist durch, geht an Landsberg-Keeper Leimeister vorbei. Dieser trifft ihn mit der Hand am Bein.
Die Löwen sind in den Anfangsminuten klar die bessere Mannschaft. Landsberg kann sich kaum befreien.
Da macht sich Eicher lang! Holdenrieder zimmert aus rund 30 Metern drauf, der Löwen-Keeper lenkt den Ball über die Latte.
Gelbe Karte für Tunay Deniz
Der Routinier beschwert sich über die Gelbe Karte für Wach, sieht dafür selbst die Verwarnung.
Gelbe Karte für Raphael Wach
Die Löwen geben den Ton an, wollen das frühe Tor. Im letzten Drittel fehlt es aber noch an Genauigkeit.
Riesenchance für Sechzig! Wach schlägt im Strafraum der Gäste einen Hacken, schließt aus kurzer Distanz ab. Leimeister pariert.
Noch keine fünf Minuten gespielt, da stehen die Zuschauer das erste Mal. Auf dem Platz ist bisher wenig passiert. Beide Mannschaften tasten sich langsam ran.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht´s! Die Partie zwischen den Löwen und Landsberg läuft.
Die Mannschaften kommen aus den Katakomben, die Stimmung ist prächtig.
Die Hymne erklingt, die Schals gehen in die Luft.
"Steht auf, wenn ihr Löwen seid", singen die Fans. Das Grünwalder Stadion ist offenbar bereit für das Duell gegen Landsberg.
Die Fahnenschwenker betreten das Feld, Schäch verkündet die Startelf. Gleich kann es losgehen.
Die Löwen drehen unter Beifall nochmal eine Runde, dann geht es in die Kabine.
Die Landsberger haben ein paar Fans mitgebracht. Ein Banner mit der Aufschrift "Landsberg am Lech gemeinsam stärker" strahlt aus dem Gästeblock.
Stadionsprecher Schäch verkündet dieser Minuten, dass noch einige Tickets für das Toto-Pokal-Spiel gegen Buchbach da sind. Das Spiel gegen den Ligakonkurrenten steigt am Dienstag auf Giesings Höhen.
Die Gäste aus Landsberg sind deutlich schlechter als die Giesinger in die Saison gestartet. Die Mannschaft von Schröder steht auf Tabellenplatz 18, konnte bisher noch kein Spiel gewinnen.
Die Löwen machen sich vor der Westkurve warm. Viele Plätze sind noch frei, gerade auf der Gegengerade. Die Fans genießen das Wetter noch in den Kneipen nebenan.
Diese Löwen schickt Kayabunar ins Duell gegen Landsberg: Eicher - Hoppe - Niederlechner - Wach - Eberwein - Dressel - Erdogan - Faßmann - Seiffert - Deniz - Fiedler.
Giesing genießt die Mittagssonne. In den ersten Kneipen sind bereits Löwen-Fans, stärken sich für das Duell gegen Landsberg.
Raphael Ott ist ein Jahr nach seinem Abschied zurück beim TSV 1860 und soll die Löwen-Offensive mit Tempo, Kreativität und Torgefahr beleben. "Es hat sich richtig angefühlt", sagte er. Lesen Sie hier mehr!
Nach schwerem Kreuzbandriss kämpft sich Spielmacher Tunay Deniz beim TSV 1860 zurück in die Führungsrolle. Zwei Schlitzohr-Aktionen gegen Kiel zeigen das gewisse Etwas. Nur die Rückennummer wirft noch Fragen auf. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am 30. August den TSV Landsberg – Anpfiff ist um 15 Uhr!