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Regionalliga Bayern im Livestream: TSV 1860 München gegen TSV Landsberg verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Sonntagnachmittag auf den TSV Landsberg. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.
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Lasse Faßmann hofft auf den ersten Heimsieg der Löwen.
Lasse Faßmann hofft auf den ersten Heimsieg der Löwen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 empfängt am 6. Spieltag den TSV Landsberg im Grünwalder Stadion. Wer am 30. August (15 Uhr) nicht auf Giesings Höhen mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 14.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen. 

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.

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4 Kommentare
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  • Benedikt am 18.08.2026 15:47 Uhr / Bewertung:

    Dähne, Verlaat, Reinthaler wollten bei verminderten Abzügen bleiben. Nur ein Einziger von denen
    hätte einen Aufstieg fast sicher gemacht. Verstehe ich nicht. Nichts gegen Eicher, aber das war schon eine komische Entscheidung. Muß aber eingestehen, dass er keinen krassen Fehler gemacht und ein paar miese Dinger abgewehrt hat.

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  • Kaiser Jannick am 24.08.2026 16:02 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Benedikt

    Es ist aber schon ein sehr erheblicher Unterschied zwischen den Gehältern bei Heidenheim, Liga 2, und bei uns in Liga 4 (Dähne).

    Warum Reinthaler und Schifferl noch keinen anderen Verein gefunden haben, bzw. einer von beiden doch bei der neuen GmbH bei uns unterschrieben haben, weiß ich auch nicht.

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  • rotweiss am 14.08.2026 12:32 Uhr / Bewertung:

    Untergang war doch schon !

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