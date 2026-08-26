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"Relativ schnell Kontakt aufgenommen": Ott erklärt seine 1860-Rückkehr

Raphael Ott ist ein Jahr nach seinem Abschied zurück beim TSV 1860 und soll die Löwen-Offensive mit Tempo, Kreativität und Torgefahr beleben. "Es hat sich richtig angefühlt", sagte er.
Ruben Stark |
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Rückkehr zum Löwen und direkt in die Tracht: Raphael Ott.
Rückkehr zum Löwen und direkt in die Tracht: Raphael Ott. © sampics

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