"Relativ schnell Kontakt aufgenommen": Ott erklärt seine 1860-Rückkehr

Raphael Ott ist ein Jahr nach seinem Abschied zurück beim TSV 1860 und soll die Löwen-Offensive mit Tempo, Kreativität und Torgefahr beleben. "Es hat sich richtig angefühlt", sagte er.

26. August 2026 - 17:10 Uhr

Rückkehr zum Löwen und direkt in die Tracht: Raphael Ott. © sampics