Liveticker: TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching – keine Tore im S-Bahn-Derby

Spielende
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Der TSV 1860 trennt sich von der SpVgg Unterhaching mit 0:0. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Spielende
Fast die Löwen-Führung! Über Erdogan und Calderon landet der Ball bei Ott, der den Ball per Aufsetzer aufs Tor bringt. Doch ein Fuß der Hachinger ist dazwischen, nur Ecke für die Sechzger.
Auswechslung SpVgg Unterhaching - Samuel Weiß kommt für Moritz Müller
Vor allem die Einwechselspieler Ott, Erdogan und Calderon bringen frischen Wind.
Nächste Chance! Erdogan mit einer Hereingabe in den Sechzehner. Leone steigt am höchsten, der Kopfball landet aber in den Armen des Keepers. 1860 ist dem Siegtreffer näher als Unterhaching.
Das Spiel findet nur noch in der Hälfte der Hachinger statt, Power-Play der Löwen!
Aktuell ist es die beste Phase der Sechzger im Spiel. Teilweise sind fünf Mannen im Strafraum der Hachinger, doch es scheitert meistens am finalen Pass.
Auswechslung SpVgg Unterhaching - Piet Burghardt kommt für Cornelius Pfeiffer
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Florian Niederlechner
Beste Chance der ganzen Partie! Niederlechner hält nach einem langen Ball die Kugel super im Spiel und bringt das Spielgerät letztendlich im Liegen zu Ott, der auf Erdogan ablegt, Hachings Schlussmann kann den Ball aber parieren, auch beim Nachschuss von Eberwein ist er zur Stelle.
Das spielt 1860 zu schlecht aus: Haching spielt den Ball direkt in die Füße der Löwen, Ott hat viel Platz zum Umschalten, spielt aber einen schlechten Ball. Letztendlich vertändeln die Sechzger die Chance leichtfertig.
Gelbe Karte für Cornelius Pfeiffer
Auswechslung SpVgg Unterhaching - Mike Gevorgyan kommt für Constantin Strunz
Kaybunar bringt frische Offensivkräfte! Gelingt es 1860 nun für mehr Gefahr vor dem Haching-Tor zu sorgen?
Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Ott kommt für Fabio Wagner
Auswechslung TSV 1860 München - Emre Erdoğan kommt für Brahim Moumou
Gelbe Karte für Brahim Moumou
Da war jetzt aber deutlich mehr drin: Wagner setzt sich auf der linken Seite durch und zieht unbedrängt in den Strafraum. Seine Ablage zu Wach ist aber zu ungenau, der nur noch unter Bedrängnis zum Abschluss kommt und geblockt wird.
Jetzt wird es laut im Grünwalder, denn auf einmal ist Niederlechner frei durch und geht kurz vor dem Sechzehner zu Boden. Die Fans reklamieren auch, auch Niederlechner protestiert, doch der Unparteiische hat einen normalen Zweikampf gesehen und winkt ab.
Erste Torannäherung gleich nach 30 Sekunden. Leones Schlenzer von der Strafraumkante verfehlt den Kasten aber deutlich.
Auswechslung TSV 1860 München - Julian Bell kommt für Lance Fiedler
Anpfiff 2. Halbzeit
Die zweiten 45 Minuten wurden eben angepfiffen.
Halbzeitpause
Nächster Abschluss hinterher! Es scheint so als ob die Löwen zum Ende der ersten Halbzeit ein wenig aufwachen würden. Niederlechner legt auf links auf Wagner ab, der in den Strafraum zieht, sein Schlenzer aufs lange Eck ist aber kein Problem für Avdija.
Und jetzt wird auch 1860 gefährlich: Fiedler mit einer Freistoßhereingabe aus dem rechten Halbfeld. Leone kommt mit dem Kopf an das Leder, das Ball wird immer länger und senkt sich auf dem Tornetz.
Die beste Chance des Spiels und die gehört den Gästen! Müller ist auf einmal nach einem schönen weiten Ball völlig frei im Strafraum, Eicher eilt heraus und verkürzt den Winkel. Der Lupfer geht knapp über das Tor.
Endlich kombiniert sich Sechzig mal vielversprechend Richtung Sechzehner. Moumou tankt sich durch und legt kurz vor dem Sechzehner auf Fiedler, der auf den zweiten Pfosten flankt. Niederlechner legt nochmal ab, Haching kann im letzten Moment klären.
Nach einer halben Stunde mal wieder ein Schuss auf das Tor. Doch der Versuch der SpVgg aus der Distanz ist kein Problem für Eicher, der ganz sicher zupackt. Maue Kost bisher im Grünwalder!
Auch die Standardsituationen verpuffen auf beiden Seiten. Da könnten beide Teams definitiv mehr herausholen, wenn schon aus dem Spiel kein Durchkommen ist.
Das Spiel ist sehr umkämpft, viel spielt sich zwischen den Mittelreihen ab...richtige Torchancen eher Mangelware.
Wagner jetzt mal mit viel Tempo über die linke Außenbahn. Der Youngster wird ab der Mittellinie geschickt, wird am Ende aber doch von einem Hachinger gestellt. Der Schiedsrichter entscheidet auf Offensivfoul.
Unterhaching läuft jetzt früh an und gewinnt den Ball! Müllers Hereingabe verpassen aber die Mitspieler.
Eicher spielt gut mit! Zunächst bleibt Seifferts Freistoß an den Hachingern hängen, danach rutscht der Löwe weg. Haching kontert doch Sechzigs Schlussmann kann die Situation klären.
Das Geschwisterpärchen Gevorgyan muss zunächst zuschauen. Sowohl Mark als auch Mike sitzen jeweils nur auf der Bank bei ihren jeweiligen Teams.
Und auch Niederlechner probiert es zum ersten Mal, doch der Ball landet aus 16 Metern rechts neben dem Kasten.
Der erste Abschluss der Partie gehört den Löwen! Nach einem Ballverlust der Hachinger kommt Eberwein an den Ball, doch sein Versuch aus der Distanz landet direkt in den Armen von Avdija.
Anpfiff 1. Halbzeit
Die Partie beginnt, der Schiedsrichter hat soeben angepfiffen!
Die Teams sind auf dem Rasen! Gleich geht's los, gelingt den Löwen der vierte Sieg in Serie?
Eberwein wird heute wohl für den gesperrten Dressel neben Wach rutschen.
Bei den Hachingern steht mit Avdija ein Altbekannter im Tor. Der gebürtige Rosenheimer spielte von 2014 bis 2024 bei den Sechzgern.
Perfektes Fußballwetter heute auf Giesings Höhen: Strahlender Sonnenschein bei 6 Grad Außentemperatur, in 25 Minuten ist Anpfiff!
Für die Löwen könnte es heute der vierte Sieg in Serie werden, damit würden die Sechzger bis auf drei Punkte an Tabellenführer Memmingen heranrücken. Für die Hachinger gab es zuletzt zwei 0:2-Pleiten in Folge, mit einem Dreier heute würde der Abstand auf 1860 nur noch zwei Zähler betragen.
Bei Felix Weber war es eine Punktladung, erst in den vergangenen Tagen stieg er wieder in die Startelf ein. Gegen Haching hat es gleich für die Startelf gerreicht.
Die Löwen-Aufstellung ist da!
Um Giesing sauber zu halten, stehen heute erstmals mobile Toiletten rund um das Grünwalder Stadion.
Hachings spielender Sportchef Markus Schwabl spricht über sein kürzlich erklärtes Karriereende, seine turbulente Zeit bei Rivale TSV 1860, seine schlimmste Zeit – und ein Aufstiegs-Hintertürchen.Lesen Sie hier mehr!
Neben den länger verletzten Ausfällen, Spielmacher Tunay Deniz und Neuzugang Eric Uhlmann, fehlen dem TSV 1860 im S-Bahn-Derby gegen Unterhaching auch Kapitän Dennis Dressel und Abräumer Damjan Dordan. Ein U21-Verteidiger trainiert aktuell bei den Profis mit. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag die Hachinger im S-Bahn-Derby – Anpfiff ist um 14 Uhr!