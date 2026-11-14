Liveticker: TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching – keine Tore im S-Bahn-Derby

Für die Löwen könnte es heute der vierte Sieg in Serie werden, damit würden die Sechzger bis auf drei Punkte an Tabellenführer Memmingen heranrücken. Für die Hachinger gab es zuletzt zwei 0:2-Pleiten in Folge, mit einem Dreier heute würde der Abstand auf 1860 nur noch zwei Zähler betragen.