Kayabunar macht TSV 1860 vor Haching-Duell heiß: "Klar ist das ein Derby"

TSV-1860-Coach Alper Kayabunar und seine Löwen gehen selbstbewusst in das S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching.

Derby-Dreier einfahren, Serie ausbauen, an den Spitzenreiter anpirschen, einen Zweiter-Schnitt vollmachen: Der TSV 1860 hat im anstehenden Lokalduell gegen die Spielvereinigung Unterhaching am Samstag (14 Uhr, AZ-Liveticker) gleich eine ganze Reihe guter Gründe für eine Extraportion Motivation.

"Wir sind heiß auf Haching", sagte Cheftrainer Alper Kayabunar am Freitag im Vorfeld des Aufeinandertreffens des Tabellenzweiten 1860 (33 Punkte) gegen den Vierten (28 Zähler) im heimischen Grünwalder Stadion: "Wir hatten eine gute Trainingswoche und wollen das Spiel unbedingt gewinnen!"

Kayabunar schielt auf den Zwei-Punkte-Schnitt

Kayabunar weiß selbstverständlich um die erstrebenswerten Begleiteffekte eines Sieges: "Wir haben die Möglichkeit, den vierten Sieg in Serie zu holen", zählte der 40-Jährige auf, um auf den Punkteschnitt einzugehen: "Mit einem Sieg hätten wir einen sehr guten Punkteschnitt geholt." Und zwar einen von 36 Punkten aus 18 Duellen, ergäbe eine glatte Zwei Komma null.

Und dann wäre da noch die Rivalität zwischen den Giesingern und den Vorstädtern, die bei den Fans ein Thema ist: "Klar ist das ein Derby, das wir gewinnen wollen", meinte Kayabunar, dessen Rechnung trotz allem aber wie folgt endet: "Auch im S-Bahn-Derby geht’s nur um drei Punkte, und die wollen wir holen!"

Dabei fehlen dem TSV-Trainer neben den Langzeitverletzten Tunay Deniz, Mark Gevorgyan und Eric Uhlmann auch Kapitän Dennis Dressel (Gelbsperre) und Damjan Dordan (Beinverletzung), Felix Weber und Emre Erdogan sind weiter fraglich. Gut möglich, dass es darauf ankommen wird, wie Kayabunar seine große, klaffende Lücke im Zentrum stopft: Mit Raphael Wach steht nur noch ein einziger defensiver Mittelfeldspieler zur Verfügung. "Mathew kann das spielen", sagte Kayabunar über Mathew Collins, Sohn von Musik-Weltstar Phil Collins.

Haching-Sportchef Schwabl: Sechzig muss aufsteigen – Kayabunar wiegelt ab

Was das große Ganze angeht, hatte Haching-Sportchef Markus Schwabl den Sechzgern zuletzt auf der Pressekonferenz der Gäste attestiert, aufsteigen zu müssen. Was sagt Kayabunar dazu? "Ich kann mich nur wiederholen: Wir schauen von Spiel zu Spiel. Ich sage nicht, dass wir aufsteigen müssen. Wir schauen, was möglich ist in dieser Saison. Wir wissen, wo wir herkommen." Im Sinne von Sport-Boss Manfred Paula, der immer wieder die Pressekonferenzen der Blauen zu besuchen pflegt, dürfte Kayabunar diese Frage gekonnt pariert haben.

Hachings Sportchef Markus Schwabl. © IMAGO/Max Kilian

Ob die Sechzger auch am Samstag ihre mehr oder weniger klar gesteckten Ziele einfahren können?