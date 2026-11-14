Interview Hachings Schwabl vor dem 1860-Derby: "Schadenfreude über den Absturz gibt es nicht"

Hachings spielender Sportchef Markus Schwabl spricht über sein kürzlich erklärtes Karriereende, seine turbulente Zeit bei Rivale TSV 1860, seine schlimmste Zeit – und ein Aufstiegs-Hintertürchen.

14. November 2026 - 09:36 Uhr

Hachings Markus Schwabl hat seine aktive Karriere beendet. © IMAGO/Eibner