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Interview

Hachings Schwabl vor dem 1860-Derby: "Schadenfreude über den Absturz gibt es nicht"

Hachings spielender Sportchef Markus Schwabl spricht über sein kürzlich erklärtes Karriereende, seine turbulente Zeit bei Rivale TSV 1860, seine schlimmste Zeit – und ein Aufstiegs-Hintertürchen.
Matthias Eicher |
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Hachings Markus Schwabl hat seine aktive Karriere beendet.
Hachings Markus Schwabl hat seine aktive Karriere beendet. © IMAGO/Eibner

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