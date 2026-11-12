Youngster Fabio Wagner über die Siegesserie des TSV 1860: "Man spürt in der Mannschaft, dass Euphorie aufkommt"

Wirbelwind Fabio Wagner spricht im AZ-Interview über seine kuriose Kontaktaufnahme mit den Sechzgern, das S-Bahn-Derby, die kleine Siegesserie, seinen Werdegang – und seinen Namensvetter vom EHC.

12. November 2026 - 06:00 Uhr

Erzielte bereits fünf Scorerpunkte in dieser Saison: Fabio Wagner. © IMAGO