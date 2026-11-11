Haimerls Chance: U21-Verteidiger trainiert nach Ausfällen bei den Profis

Neben den länger verletzten Ausfällen, Spielmacher Tunay Deniz und Neuzugang Eric Uhlmann, fehlen dem TSV 1860 im S-Bahn-Derby gegen Unterhaching auch Kapitän Dennis Dressel und Abräumer Damjan Dordan.

Wenn den Löwen die Mittelfeld-Motoren ausgehen: Spieler Tunay Deniz (Kreuzbandriss) und Eric Uhlmann (Fußverletzung) fallen bekanntlich länger aus, jetzt hat es in der Löwen-Zentrale auch noch Damjan Dordan und Dennis Dressel erwischt.

Personalsorgen vor der Winterpause

Der junge Abräumer Dordan (23) hatte sich bereits unmittelbar vor dem Auswärtsspiel des TSV 1860 vergangene Woche bei Aufsteiger SC Eltersdorf (1:0) verletzt und fällt nach AZ-Informationen für die beiden letzten Sechzger-Spiele vor der Winterpause aus. Spielführer Dressel, der auf derselben Position zu Hause ist, hat in Eltersdorf seine fünfte Verwarnung gesehen, von daher muss auch der 28-jährige Führungsspieler nun im anstehenden Heimspiel, dem S-Bahn-Derby am Samstag (14 Uhr, AZ-Liveticker) gegen die SpVgg Unterhaching, passen.

Mit dem defensiven Mittelfeldspieler Raphael Wach und dem offensiveren Mathew Collins, Sohn von Musik-Weltstar Phil Collins, dürfte sich die Startelf der Blauen im Zentrum damit fast von selbst aufstellen.

Trainer lobt Reaktion auf Ausfälle

Die letzten Wochen waren hart", sagte Cheftrainer Alper Kayabunar über die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle, sprach seiner Mannschaft aber auch ein "Lob" aus, "wie wir das aufgefangen haben." Ob 1860 auch die neuen Ausfälle kompensieren kann?

Matthew Collins bereitet sich im TSV-1860-Training konzentriert auf das S-Bahn-Derby gegen Unterhaching vor – womöglich bekommt der Sohn von Pop-Legende Phil Collins in diesem Duell seine Startelf-Chance. © IMAGO/Ulrich Wagner

Neuzugang Haimerl rückt in den Fokus

In der öffentlichen Trainingseinheit am Mittwochvormittag durfte sich neben Wach und Collins zudem neben einigen Junglöwen Neuzugang Deniz Haimerl, der als Innenverteidiger allerdings für die U21 vorgesehen war und bislang nur dort zum Einsatz gekommen ist, bei den Profis zeigen.

Weitere Fragezeichen vor dem Derby

Dies dürfte damit zusammenhängen, dass Coach Kayabunar zudem auch auf anderen Positionen noch den ein oder anderen Ausfall zu verkraften haben könnte: Auch Rückkehrer Felix Weber, der in Eltersdorf aufgrund von muskulären Problemen ausgewechselt werden musste und Senkrechtstarter Emre Erdogan, der zuletzt ebenfalls nicht regelmäßig zum Einsatz gekommen war, sind vor dem Lokalduell der Giesinger gegen die Vorstädter fraglich. In der Innenverteidigung stünde neben Abwehrchef Lasse Faßmann in erster Linie Benedikt Hoppe zur Verfügung, auf dem Flügel hat 1860 mit Cristian Leone, Fabio Wagner und Brahim Moumou mehrere Möglichkeiten, einen etwaigen Erdogan-Ausfall zu kompensieren.