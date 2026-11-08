Regionalliga im Liveticker: SC Eltersdorf gegen TSV 1860 – Löwen erkämpfen sich wichtigen Dreier

Die Schlussphase nähert sich und noch ist hier überhaupt nichts entschieden. Sechzig macht wirklich kein herausragendes Spiel, aber ein Punktverlust wäre mit Blick auf die Chancenverteilung unnötig. Es wäre aber nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Löwen Punkte lassen, weil sie ein Spiel nicht zumachen.