Regionalliga im Liveticker: SC Eltersdorf gegen TSV 1860 – Löwen erkämpfen sich wichtigen Dreier

Spielende
Schluss! Die Löwen erkämpfen sich in Eltersdorf einen 1:0-Sieg. Wir wünschen noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche!
Der TSV 1860 erkämpft sich beim SC Eltersdorf einen 1:0-Sieg und feiert den dritten Dreier in Folge. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Die Löwen erkämpfen sich in Eltersdorf einen 1:0-Sieg. Wir wünschen noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche!
Sommer kommt nach einer Flanke von rechts zum Kopfball. Eicher packt sicher zu.
Fast das 2:0 für Sechzig! Calderon setzt sich wieder gut durch und kommt zum Abschluss, verfehlt das Tor aber knapp.
Die Nachspielzeit beträgt vier Minuten!
Es gibt eine Gelbe Karte für jemanden auf der 1860-Bank. Für wen genau, war leider nicht zu erkennen.
Gelbe Karte für Maximilian Göbhardt
Kayabunar schaut immer öfter auf seine Armbanduhr. Seine Löwen lassen sich jetzt zunehmend hinten reindrücken.
Von strukturierten Spielzügen ist weiter nichts zu sehen. Wenn hier noch ein Tor fällt, dann durch einen Lucky Punch.
Auswechslung TSV 1860 München - Julian Bell kommt für Fabio Wagner
Auswechslung TSV 1860 München - Noah Klose kommt für Raphael Wach
Gelbe Karte für Dennis Dressel
Gelbe Karte für Leo Sommer
Calderon behauptet den Ball stark und legt ab auf Eberwein, dessen Flanke aber abrutscht und übers Tor segelt.
Gelbe Karte für Manfred Paula (Geschäftsführer)
Manfred Paula hat sich beim vierten Offiziellen zu lautstark über die Foul-Entscheidung beschwert und sieht Gelb.
Stütz wird von Calderon von hinten geschubst und dabei unten am Knöchel ganz schmerzhaft getroffen. Der Eltersdorfer Abwehrspieler muss behandelt werden.
Offensiv ist das von beiden Teams mehr als dürftig. In der zweiten Halbzeit gab es gerade einmal eine Halbchance für die Hausherren, sonst tut sich vor den Toren gar nichts.
Die Schlussphase nähert sich und noch ist hier überhaupt nichts entschieden. Sechzig macht wirklich kein herausragendes Spiel, aber ein Punktverlust wäre mit Blick auf die Chancenverteilung unnötig. Es wäre aber nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Löwen Punkte lassen, weil sie ein Spiel nicht zumachen.
Auswechslung SC Eltersdorf - Felix Rippert kommt für Manuel Stark
Auswechslung TSV 1860 München - Brahim Moumou kommt für Cristian Leone
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Florian Niederlechner
Auswechslung SC Eltersdorf - Leo Sommer kommt für Marco Niedermayer
Auswechslung SC Eltersdorf - Manfred Strobel kommt für Robin Renner
Jetzt mal eine gute Kombination der Sechzger. Am Ende kommt der Pass von Eberwein auf den am Elfmeterpunkt lauernden Niederlechner aber nicht an.
Wieder setzt sich Wagner gut auf seinem linken Flügel durch und bringt den Ball in den Strafraum. Leone trifft ihn aber nicht richtig. Da wäre mehr drin gewesen.
Wagner trifft Ort mit hoher Wucht mit der Schulter im Gesicht. Der Eltersdorfer geht angeknockt zu Boden und bleibt benommen liegen. Schiedsrichter Hemper ruft die Ärzte aufs Feld.
Es bleibt auch im zweiten Durchgang eine umkämpfte Partie mit vielen intensiven Zweikämpfen.
Renner senst Fiedler an der Seitenlinie um. "Der hat scho Gelb!", schallt es von den Zuschauerplätzen auf den Rasen. Stimmt zwar, aber eine zweite Verwarnung wäre hier zu hart gewesen.
Anpfiff 2. Halbzeit
Etwas hungrig gehen wir rein in Halbzeit zwei, Eltersdorf stößt an!
Muss das sein, Chef?! AZ-Ressortleiter Krischan Kaufmann, heute als Reporter beim Löwen-Spiel im Einsatz, macht den Tickerer mit einer Bratwurstsemmel eifersüchtig. Mei, als Franke kann er halt auch nicht aus seiner Haut...
Übrigens: Bayerns Innenminister Joachim Hermann ist heute auch vor Ort. Der CSU-Politiker ist gebürtiger Erlanger und hat daher heute Heimspiel.
Halbzeitpause
Das war's mit Durchgang eins! Die Löwen gehen dank eines Kopfballtreffers von Eberwein mit einer 1:0-Führung in die Kabine.
Wagner setzt sich links an der Grundlinie gut durch und bringt den Ball vors Tor. Hofman packt aber zu.
Gelbe Karte für Robin Renner
Auswechslung TSV 1860 München - Benedikt Hoppe kommt für Felix Weber
Weber ist verletzt und kann nicht weitermachen, für ihn kommt Hoppe ins Spiel. Gute Besserung, Felix!
Eltersdorf zeigt sich vom Gegentreffer weitgehend unbeeindruckt und läuft weiter an.
Tor! 0:1 - Michael Eberwein
Tooooooor für die Löwen! Wagner macht auf seinem linken Flügel den Gegenspieler nass und flankt in den Strafraum. Dieses Mal kommt die Hereingabe punktgenau auf den Kopf von Eberwein, der den Ball in hohem Bogen über Keeper Hofman hinweg ins Tor verlängert.
Jetzt nimmt Wagner mal Tempo auf dem linken Flügel auf. Seine Flanke missglückt aber komplett und segelt ins Toraus.
Fiedler zieht einen Freistoß direkt aufs Tor. Hofmann pariert den Aufsetzer letztlich aber souverän.
Gute Flanke von Akimoto von der rechten Seite. Die Hereingabe kommt gefährlich vors Tor Richtung Jassmann, doch der verpasst die Kugel knapp. Glück für Sechzig!
Von den Löwen kommt offensiv insgesamt zu wenig. Es fehlt die Struktur, ein klarer Plan ist nicht zu erkennen. Die Eltersdorfer haben ihren anfänglichen Respekt mittlerweille abgelegt.
Niederlechner und Ort sind im Luftzweikampf mit den Köpfen zusammengestoßen und bleiben kurz liegen. Einmal kurz durchschütteln, dann geht's für beide auch schon weiter.
Eicher wird im Aufbauspiel gut angelaufen und hat keine Anspielstation, sodass er den Ball ins Aus schießen muss. Dafür gibt's eine Ansage an die Kollegen.
Dressel mit einem Distanzschuss aus gut 25 Metern. Der landet genau in den Armen von SC-Torhüter Hofmann.
Jetzt die gute Chance für die Hausherren. Niedermayer mit einem guten Steilpass auf Ort, der sofort vors Tor ablegt. Die Löwen können aber gerade noch vor Jassmann zur Ecke klären.
Niedermayer hat auf dem linken Flügel Platz zur Flanke, findet jedoch keinen Abnehmer.
Nun auch ein erster Abschluss der Hausherren. Der ist aber überhaupt kein Problem für Löwen-Keeper Eicher.
Nun die erste Möglichkeit für Sechzig! Erst geht Niederlechner im Strafraum nach einer Flanke im Zweikampf mit Marx zu Boden, bekommt aber keinen Elfmeter. Der Ball landet vor dem Fuß von Eberwein, dessen Schuss aus guter Position zur Ecke abgefälscht wird.
Die Löwen kommen gut ins Spiel und übernehmen gleich die Spielkontrolle. Auf eine erste Chance warten wir hier aber noch.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, die Löwen stoßen an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Johannes Hamper betreten beide Teams den Platz. Gleich geht's los!
Wegen des großen Andrangs wird sich der Anpfiff etwas nach hinten verschieben. Los gehen soll es dann um 15.05 Uhr.
Vor Ort herrscht mal wieder Volksfeststimmung – wie fast immer, wenn die Löwen auswärts unterwegs sind.
Wer die Partie heute lieber im Bewegtbild verfolgen will, der kann das natürlich auch tun. Gemeinsam mit dem BR überträgt die AZ das Löwen-Spiel heute live. Hier geht's lang!
Der SC Eltersdorf wartet seit zwei Partien auf etwas Zählbares im Kampf um den Klassenverbleib. Nach dem 0:2 gegen Tabellenführer FC Memmingen ging das Team von Trainer Bernd Eigner auch beim Mitkonkurrenten TSV Schwaben Augsburg (1:2) leer aus. Ob der Außenseiter heute wieder punkten kann?
Es hat ein Weilchen gedauert, jetzt ist die Aufstellung aber da. Diese Startelf schickt Kayabunar in Eltersdorf auf den Platz:
Der TSV 1860 musste zuletzt zahlreiche Verletzungen verkraften. Trainer Alper Kayabunar lobt die Nehmerqualitäten seines Teams und erkennt plötzlich sogar ein Überangebot. Lesen Sie hier mehr!
Insgesamt blickt der TSV 1860 bisher auf einen Saisonverlauf, der einer Achterbahnfahrt gleicht – und liegt dennoch mittlerweile verdientermaßen mit Rang zwei in Lauerstellung auf den Platz ganz oben. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Eltersdorf – Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr!