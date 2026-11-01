"Es gibt einiges zu besprechen": 1860-Coach Kayabunar trotz Glücksgriffe kritisch

Der 1860-Coach beweist wie in Eichstätt auch gegen Buchbach ein goldenes Händchen. Alper Kayabunar übt nach Abpfiff aber auch Kritik.

01. November 2026 - 13:20 Uhr

Erlebte mit dem TSV 1860 ein wildes Spiel gegen Buchbach: Trainer Alper Kayabunar. © IMAGO