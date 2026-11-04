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Löwen pirschen sich heimlich heran: Hat 1860 die Meisterschaft nun sogar schon selbst in der Hand?

Insgesamt blickt der TSV 1860 bisher auf einen Saisonverlauf, der einer Achterbahnfahrt gleicht – und liegt dennoch mittlerweile verdientermaßen mit Rang zwei in Lauerstellung auf den Platz ganz oben.
Matthias Eicher |
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Pssssssst, die Löwen kommen! Florian Niederlechner und der TSV 1860 pirschen sich immer näher an den Platz an der Sonne heran.
Pssssssst, die Löwen kommen! Florian Niederlechner und der TSV 1860 pirschen sich immer näher an den Platz an der Sonne heran. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

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