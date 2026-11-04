Löwen pirschen sich heimlich heran: Hat 1860 die Meisterschaft nun sogar schon selbst in der Hand?

Insgesamt blickt der TSV 1860 bisher auf einen Saisonverlauf, der einer Achterbahnfahrt gleicht – und liegt dennoch mittlerweile verdientermaßen mit Rang zwei in Lauerstellung auf den Platz ganz oben.

04. November 2026 - 13:11 Uhr

Pssssssst, die Löwen kommen! Florian Niederlechner und der TSV 1860 pirschen sich immer näher an den Platz an der Sonne heran. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON