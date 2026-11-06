Mission Vollgas: Auf den TSV 1860 warten noch "schwere Aufgaben" vor der Winterpause

Der TSV 1860 will beim "ekligen" SC Eltersdorf den dritten Liga-Sieg in Folge. "Es ist bald Winterpause, bis dahin müssen wir durchziehen", sagt der Kapitän Dressel mit Blick auf das anspruchsvolle Restprogramm 2026.

06. November 2026 - 11:20 Uhr

Freude und voller Einsatz im Training: Lance Fiedler (l.) im Duell mit Damjan Dordan. © IMAGO/Ulrich Wagner