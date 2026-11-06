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"Das war in den letzten Wochen anders": 1860-Trainer Kayabunar vor neuer Herausforderung

Der TSV 1860 musste zuletzt zahlreiche Verletzungen verkraften. Trainer Alper Kayabunar lobt die Nehmerqualitäten seines Teams und erkennt plötzlich sogar ein Überangebot.
Matthias Eicher |
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Neue Löwen-Dynamik, vor allem auf den Flügeln: Fabio Wagner (o.) springt über Buchbachs Tizian Zimmermann.
Neue Löwen-Dynamik, vor allem auf den Flügeln: Fabio Wagner (o.) springt über Buchbachs Tizian Zimmermann. © IMAGO/Heike Feiner

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