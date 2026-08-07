Regionalliga-Liveticker: TSV 1860 München gegen FC Augsburg II - Löwen mit nächstem Remis

Spielende
Das Spiel ist aus. Der TSV 1860 kommt trotz eines weitgehend dominanten Auftritts gegen den FCA II nicht über ein 2:2 hinaus. Damit verabschieden wir uns vom Giesinger Berg und wünschen ein schönes Wochenende!
Nach dem Remis (2:2) beim 1. FC Schweinfurt gelingt dem TSV 1860 auch gegen den FC Augsburg II kein Sieg. Erneut steht ein 2:2 auf der Anzeigetafel. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.
Spielende
Das Spiel ist aus. Der TSV 1860 kommt trotz eines weitgehend dominanten Auftritts gegen den FCA II nicht über ein 2:2 hinaus. Damit verabschieden wir uns vom Giesinger Berg und wünschen ein schönes Wochenende!
Die Löwen können klären.
Nochmal eine Ecke für den FCA II.
Vier Minuten bleiben hier dem TSV 1860 noch, um doch noch einen Sieg einzufahren.
Nochmal Ecke auf dem Giesinger Berg für die Löwen. Aber die landet im Niemandsland.
Die Ecke landet aber direkt in den Armen von Eicher.
Während Stadionsprecher Schäch die Zuschauerzahl von 15.000 Menschen präsentiert, gibt es nochmal Ecke für den FCA.
Nahezu das ganze Grünwalder steht. Aber die Ecke landet direkt in den Armen von FCA-Schlussmann Wisbereit.
Bleibt die Zahl des Abends die Zwei? Sechzig hätte beim aktuellen Spielstand von 2:2 zwei Remis mit 2:2 eingefahren.
Auswechslung TSV 1860 München - Mathew Collins kommt für Loris Husic
Die Fans merken, dass die Löwen nochmal Unterstützung brauchen. Gleichzeitig hadern viele mit dem Schiedsrichter.
Wir biegen in die Schlussphase ab. Es ist hier noch alles offen für beide Teams.
Dass Fußball ein Ergebnissport ist, bekommen die Giesinger hier knallhart zu spüren. Trotz einem bisher dominantem Auftritt steht es 2:2.
Tor! 2:2 - Aris Isa Malaj
Das gibt es doch nicht! Der FCA II erzielt den Ausgleich. Der Stürmer der Gäste steht am zweiten Pfosten zu frei.
Giesing rastet aus, fordert Elfmeter! Aber Wagner zeigt an: Das war zu wenig! Leone ließ sich im Strafraum etwas zu leicht fallen.
Leone bekommt den Ball auf der linken Strafraumseite. Der Youngster zieht ab, aber der Schuss ist zu zentral. Wisbereit pariert.
Auswechslung TSV 1860 München - Cristian Leone kommt für Emre Erdogan
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Florian Niederlechner
Was ein Bild auf Giesings Höhen! Die Sonne geht hinter der Westkurve unter, die Schals der Fans sind in der Luft.
Die Partie ist jetzt deutlich ausgeglichener als in der ersten Hälfte. Der FCA II spielt mit, versucht doch noch zum Ausgleich zu kommen. Es steht immerhin nur 2:1 für Sechzig.
Gelbe Karte für Florian Hangl
Der Augsburger mäht Erdogan in der eigenen Hälfte um.
Obacht! Die Augsburger kommen. Die Gäste machten direkt Dampf, wollen den Ausgleich.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht es auf dem Giesinger Berg.
Halbzeitpause
Pause in Giesing. Der TSV 1860 führt mit 2:1 gegen den FCA II.
Die Stimmung kocht hoch! Die Fans beschimpfen den Schiedsrichter, sind mit den Entscheidungen von Wagner nicht zufrieden.
Tor! 2:1 - Thomas Kastanaras
Die Löwen reklamieren. Doch das hilft offenbar nichts. Nach einem Freistoß versenkt Kastanaras sehenswert mit dem ersten Torschuss der Gäste.
Die Rivalität zwischen beiden Klubs zeigt sich auf den Rängen. Die Löwen und die Augsburger beschimpfen sich immer wieder mit Fangesängen. Die Polizei hatte die Partie als Risikospiel ausgegeben. Entsprechend wird nur Leichtbier im Grünwalder ausgeschenkt.
"Danke nach Wien, Nürnberg und Perugia", steht an der Bande. Die Initiatoren von "Football for the People" bedanken sich damit für die Spenden.
Auf der Tribüne könnte die Stimmung nicht besser sein. Die 15.000 Fans sehen eine Machtdemonstration des TSV 1860. Von der Mannschaft von Trainer Feulner kommt bisher kaum was.
Wach bekommt den Ball ziemlich unbedrängt im Strafraum, zieht aus rund elf Metern ab. Der Ball knallt an den Pfosten. Es könnte hier locker 4:0 oder höher stehen.
Jetzt sind die Löwen wieder dran! Bell schleudert einen Einwurf in den Strafraum, aber Wisbereit packt zu.
Ecke für den FCA II. Der Ball fliegt auf den ersten Pfosten. Die Löwen können klären.
Fast das 3:0! Niederlechner bekommt den Ball am Elfmeterpunkt, zieht ab. Wisbereit hält diesmal aber.
Die Sonne geht langsam hinter der Westkurve unter, die Stimmung könnte nicht besser sein. Immerhin führt man gegen die Zweitvertretung des FCA souverän mit 2:0.
Die Löwen versammeln sich vor der Coachingzone, Eicher hält nochmal ein paar Worte an seine Mitspieler. Dann kann es auch weitergehen.
Hydration Break auf Giesings Höhen.
Kayabunar schaut sich die Partie entspannt von der Außenlinie an. Der Coach der Löwen kann bisher zufrieden sein.
"Der TSV ist wieder das", skandieren die Fans. Einen besseren Start hätte es für die Löwen wohl nicht geben können. Wer die Treffer nochmal genießen möchte, kann das unter diesem Link.
Tor! 2:0 - Florian Niederlechner
Erdogan macht einen Übersteiger und flankt den Ball schön auf den zweiten Pfosten. Niederlechner schiebt eiskalt ein.
Von den Augsburgern ist bisher wenig zu sehen. Der Löwe macht das Spiel. Das guttieren die Fans mit lauten Sprechchören. "Nur noch neun", schreit einer der Anhänger.
Eberwein ist offenbar Sechzigs Mann für die besonderen Tore. Der Neuzugang vom BVB II hatte schon vergangene Woche in Schweinfurt den historischen ersten Treffer des "neuen" TSV 1860 gemacht.
Tor! 1:0 (Elfmeter) - Michael Eberwein
Drin das Ding! Eberwein verlädt den Schlussmann der Gäste und schiebt linksunten ein.
Elfmeter für Sechzig! Bell schließt aus kurzer Distanz ab, die Augsburger können nur mit der Hand klären.
Nächste Freistoßsituation. Der Ball fliegt aus rund 25 Metern in den Strafraum des FCA, Wisbereit boxt ihn raus.
Die Fans des FC Augsburg die Shirts ausgezogen, wirbeln die durch den Himmel. Obacht: Sonnenbrandgefahr! Die Sonne scheint den Anhang der bayerischen Schwaben direkt an.
Der TSV 1860 startet druckvoll, spielt schnell nach vorne. Die Jungspunde des FCA II tun sich da bisher schwer.
Unordnung im Strafraum der Augsburger. Die Löwen versuchen den Ball irgendwie über die Torlinie zu stochern. Aber noch gelingt es nicht.
Erster Freistoß für den TSV 1860 aus 35 Metern. Wach hebelt den Ball in den Strafraum. Aber Wisbereit im Gehäuse des FCA packt zu.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht´s! Das Spiel läuft.
Die Mannschaften kommen, die Hymne erklingt. Gleich geht es los.
Auch Haching-Präsident Manni Schwabl und sein Sohn Markus sind da.
Die Fahnenschwenker stehen schon parat. Gleich geht es raus. "Einmal Löwe, immer Löwe", brüllen die Fans der Sechziger.
Die Stimmung kocht das erste Mal hoch! Die Augsburger crashen eine Ansprache der Initiatoren von "Football for the People" mit Fangesängen. Dafür gibt es Pfiffe.
Stadionsprecher Basti Schäch verkündet die Startaufstellung der Löwen. "Es ist ein ganz besonderer Tag für uns", sagt er. Auch Präsident Gernot Mang greift zum Mikro. Er bedankt sich bei den Fans für die Unterstützung: "Vielen, vielen Dank! Ich glaube, jetzt geht Sechzig los!"
Die Westkurve hatte vor längeren Wartezeiten gewarnt. Allerdings berichten Fans, dass es deutlich schneller als erwartet ging.
Gänsehautmoment im Grünwalder! Unter emotionaler TikTok-Musik drehen die Giesinger eine Runde durchs Stadion bevor es in die Kabine geht.
Die Hymne erklingt. Was eine Stimmung schon 20 Minuten vor Anpfiff! Die Löwen sind heiß auf ein packendes Fußballspiel.
Der Gästeblock der Augsburger ist auch schon gut gefüllt. Die Ultras der bayerischen Schwaben sind im Stadion.
Volksfeststimmung im Grünwalder. Jetzt spielen die Sechzger-Musikanten vor der Westkurve. Währenddessen wärmt sich die Mannschaft von Kayabunar auf.
Die Stimmung im Stadion ist schon prächtig. Während die Augsburger mit Pfiffen empfangen wurden, gab es Applaus für die eigenen Spieler.
Die Aufstellung für das erste Heimspiel der Saison ist da. Diese Löwen schickt Coach Kayabunar ins Spiel gegen den FCA II: Eicher - Bell - Weber - Niederlechner - Wach - Eberwein - Dressel - Erdogan - Husic - Faßmann - Fiedler.
Die Löwen sind bereits im Stadion. Rund um das Grünwalder Stadion sind die Kneipen brechend voll. Die Sechzger-Musikanten zelebrieren Märsche, die Fans genießen ein kühles Bier.
Noch ist es ruhig auf Giesings Höhen. Die letzten Vorbereitungen laufen im Grünwalder Stadion für das erste Heimspiel der Saison. Schon vor dem Spiel ist in Giesing einiges geboten. Die Sechzger-Musikanten spielen unter anderem vorm Stadion.
Neuzugang Moritz Seiffert könnte beim Heimspiel gegen den FC Augsburg II Lance Fiedler oder Emre Erdogan die Startelf kosten. Trainer Alper Kayabunar lobt Seifferts Ballstärke und Variabilität und will im Training entscheiden, wo der 25‑Jährige am meisten hilft. Lesen Sie hier mehr!
Rückkehrer Dennis Dressel statt Routinier Florian Niederlechner: Trainer Alper Kayabunar setzt beim TSV 1860 auf den Urlöwen als Kapitän – aus gutem Grund. Welche Rolle Tradition, Führungsqualitäten und Einsatzchancen bei dieser Entscheidung spielen. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Die Löwen bestreiten am 7. August das erste Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg II – Anpfiff ist um 19 Uhr!