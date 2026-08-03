Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen den FC Augsburg II im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 bestreitet am Freitagabend gegen den FC Augsburg II das erste Heimspiel der Saison. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Auf Giesings Höhen rollt der Ball wieder! Der TSV 1860 bestreitet am Freitagabend (19 Uhr) sein erstes Heimspiel gegen den FC Augsburg II. Wer im Grünwalder Stadion nicht dabei sein kann, für den überträgt die AZ in Kooperation mit dem BR und dem BFV die Partie im kostenlosen Livestream. Kommentiert wird das Spiel von Bernd Schmelzer.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.

Während der TSV 1860 am vergangenen Samstag mit einem Remis (2:2) beim 1. FC Schweinfurt in die Saison gestartet ist, hat der FC Augsburg II bereits zwei Spiele hinter sich. Am ersten Spieltag kassierten die bayerischen Schwaben ein 0:3 gegen Bayreuth, ehe man am zurückliegenden Freitag mit 3:2 gegen den TSV Landsberg gewann.