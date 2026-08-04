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Dressel statt Niederlechner: Wahl zum 1860-Kapitän nur auf den ersten Blick überraschend

Rückkehrer Dennis Dressel statt Routinier Florian Niederlechner: Trainer Alper Kayabunar setzt beim TSV 1860 auf den Urlöwen als Kapitän – aus gutem Grund. Welche Rolle Tradition, Führungsqualitäten und Einsatzchancen bei dieser Entscheidung spielen.
Matthias Eicher |
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Hier geht’s lang: Löwen-Rückehrer Dressel führte die Blauen schon am vergangenen Samstag beim 2:2 in Schweinfurt als Spielführer auf den Rasen und beschreibt die Sechzger "wie eine Heimat".
Hier geht’s lang: Löwen-Rückehrer Dressel führte die Blauen schon am vergangenen Samstag beim 2:2 in Schweinfurt als Spielführer auf den Rasen und beschreibt die Sechzger "wie eine Heimat". © sampics

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