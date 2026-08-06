Neulöwe oder Junglöwe? 1860-Trainer Kayabunar hat vor Augsburg die Qual der Wahl

Neuzugang Moritz Seiffert könnte beim Heimspiel gegen den FC Augsburg II Lance Fiedler oder Emre Erdogan die Startelf kosten. Trainer Alper Kayabunar lobt Seifferts Ballstärke und Variabilität und will im Training entscheiden, wo der 25‑Jährige am meisten hilft.

Neulöwe oder Junglöwe, das ist hier die Frage – und zwar eine, die Sechzigs neuer Cheftrainer Alper Kayabunar bei der Heimpremiere gegen den FC Augsburg II (Freitag, 19 Uhr im AZ-Liveticker) und auch danach wohl noch öfter beantworten muss. In diesem ganz speziellen Fall heißt die Frage: Lance Fiedler, Emre Erdogan – oder Moritz Seiffert?

"Er hat sich gut integriert und fühlt sich in München wohl, seine Freundin wohnt hier. Der erste Eindruck ist richtig gut, vor allem mit dem Ball", sagte Kayabunar über den 25-jährigen Neuzugang Seiffert von Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue, den neusten ablösefreien Fang am Giesinger Schnäppchenmarkt.

Neulöwe Moritz Seiffert. © IMAGO/Ulrich Wagner

Kann Seiffert Fiedler oder Erdogan verdrängen?

Links hinten würde Seiffert den jungen Fiedler (18) verdrängen, der bei Sechzigs Regionalliga-Premiere nach dem Neustart ohne Investor Hasan Ismaik beim 2:2 beim 1. FC Schweinfurt 05 (2:2) einen starken Eindruck hinterlassen hat.

Eine Position weiter vorne wäre es Erdogan (19), den es treffen würde: Der Linksaußen hatte in Schweinfurt ebenfalls sein Talent aufblitzen lassen und mit der Flanke zum 2:2 von Torjäger Arian Calderon direkt einen Assist für sich verbucht.

Kayabunar zeigte sich nach dem Duell nicht zuletzt aufgrund der komplizierten Vorbereitung und des Trubels um den Zwangsabstieg und die Insolvenzanmeldung der Profifußballabteilung mit seinen Schützlingen zufrieden, Fiedler hatte Kayabunar sogar namentlich gelobt.

Seiffert ist variabel einsetzbar

Wohin denn nun mit Seiffert, Herr Kayabunar? "Er kann defensiv und offensiv spielen, ist variabel einsetzbar", sagte der 40-jährige TSV-Trainer zur Positionsfindung des Neulöwen, der für Viktoria Berlin, den FC Ingolstadt 04 und Aue insgesamt 92 Drittligapartien bestritten hat und im Vergleich zu den Junglöwen mit seinen 25 Jahren schon wie ein Routinier daherkommt: "Wir werden das im Training testen, aber es ist definitiv beides möglich".

Man darf gespannt sein, wie Kayabunar entscheidet: Fiedler? Erdogan? Seiffert?