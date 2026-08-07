"Spüre bei allen Spielern große Vorfreude": Kayabunar ist heiß auf die Heimpremiere des TSV 1860

Freitag, 19 Uhr, Grünwalder Stadion: Der TSV 1860 bestreitet gegen Augsburg II seine Heim-Premiere. Chefcoach Kayabunar, Oldie Niederlechner und Junglöwe Hoppe heizen die Fans schon im Vorfeld an. Für Anhänger gibt es vor Ort ein paar Schmankerl.

Frenetische Feierei in der Westkurve: Das Grünwalder Stadion ist auch im ersten Heimspiel gegen den FC Augsburg ausverkauft

Das erste Wort soll diesmal einem Mitarbeiter der Löwen gebühren, der als Pressesprecher den Niedergang seiner Drittliga-Löwen begleitete, um seinen Arbeitsplatz fürchten musste – und jetzt zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion auch noch als Teambetreuer anpackt, damit die Löwen ihren Neustart bewältigen können.

"Ich muss sagen: Bei uns kribbelt’s schon, bei den Fans kribbelt’s – und wir können uns alle riesig freuen auf den Tag morgen", sagte Rainer Kmeth – und sprach damit gewiss nicht nur dem neuen Chefcoach aus der Seele, der am Donnerstag im Pressestüberl an seiner Seite saß.

"Wir spüren die Unterstützung Tag für Tag"

"Wir freuen uns extrem auf das erste Heimspiel. Wir spüren die Unterstützung Tag für Tag", sagte Alper Kayabunar vor der Heimpremiere des TSV 1860 gegen den FC Augsburg II. Freitagabend, Flutlicht, die sechzgertypische Anstoßzeit 19 Uhr – Pardon, 18.60 Uhr: Nach dem freien ersten Spieltag und dem 2:2 beim 1. FC Schweinfurt eröffnen die Sechzger die Saison 2026/27 endlich vor 15.000 Zuschauern in ihrem alten, kultigen Wohnzimmer. Ihre Westkurve. Ihr Hexenkessel. Auf geht’s im Giesinger Festzelt!

Für Teile der Fans ist die Trennung von Ismaik bereits das Höchste der Gefühle, wenngleich durch die Insolvenzeröffnung der KGaA noch ein Nachspiel droht. Für andere Anhänger, aber auch für Kayabunar und seine bunte Mischung an Junglöwen und alten Haudegen soll die ungebrochene Unterstützung der Fanscharen in größtmöglichen Erfolg umgemünzt werden. "Der Support hat uns in Schweinfurt unfassbar motiviert", sagt Kayabunar: "Ich spüre auch bei allen Spielern eine große Vorfreude. Ich glaube, es wird auch im Grünwalder Stadion eine gigantische Unterstützung geben."

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Niederlechner stachelt die Fans an: "Der echte Sechzger hält immer zum Verein"

Ein Support, der Sechzig zum Sieg trägt? Kayabunar will "von Spiel zu Spiel denken". Oldie Florian Niederlechner weiß, wie man die Kurve anstachelt. "Vor drei Wochen lag alles in Trümmern, jetzt ist überall die Euphorie zu spüren. Der echte Sechzger hält immer zum Verein", stellte der Herzens-Löwe im BR fest. Der Vizekapitän gehört mit Keeper Vitus Eicher (beide 35), dem Kayabunar "wegen der Erfahrung" den Vorzug vor Youngster Paul Bachmann (21) verschafft hat, zu den Sechzger-Säulen. "Wir haben erfahrene Spieler, die die Jungen anleiten", predigte Kayabunar das Partykonzept.

Vor drei Wochen lag alles in Trümmern, jetzt ist überall die Euphorie zu spüren. Florian Niederlechner

Junglöwe Benedikt Hoppe (25) liefert dazu den Gegenentwurf. "Früher als kleines Kind habe ich schon immer den Löwen getragen", erzählt der Abwehrspieler in einem Video im Sechzgerstadion über die Heimpremiere: "Jetzt hier vor euch Fans in diesem Stadion in diesem Trikot für die Profimannschaft zu spielen, macht mich unfassbar stolz. Ich habe richtig Bock. Geben wir gemeinsam Gas!"

Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor

Damit die Fans nicht nur in den umliegenden Boazn Gas geben, schreibt 1860 schon im Vorfeld: "Wir wissen, dass die Lage des Grünwalder Stadions dazu einlädt, das Stadion erst kurz vor Spielbeginn zu betreten." Man möge doch bitte "rechtzeitig zum Stadion" kommen. Die Stadion-Gastro würde es freuen.

Wird am Freitagabend rund um das Grünwalder Stadion reichlich vertreten sein: Die Polizei. © IMAGO

Übergangstrikot als T-Shirt

Vor dem Stadion bietet sich allerdings eine attraktive Shopping-Option: Den ersten neuen Fanartikel der Fußballabteilung. Der Wende-Schal (vorne Grün-Gelb, hinten Weiß-Blau) mit dem Schriftzug "Freiheit für Sechzig" wird es ab 16.30 Uhr exklusiv vor dem Löwenbräu am Grünwalder (ehemaliger Wienerwald, Tegernseer Landstraße 114) zu kaufen geben. Im Stadion wird es allerdings das historische Übergangstrikot erstmals als T-Shirt für 30 Euro zu kaufen geben (unter Stehhalle und Westkurve) – vorerst auf 1000 Stück limitiert. Das Design ist an das Trikot angelehnt, das die Löwen in den ersten Spielen der neuen Spielbetriebs-GmbH getragen haben.

Bleibt wie bei jeder großen Sause noch die Sicherheitslage zu klären: Obwohl die Fanszene (wie 2017) Artigkeit gelobt hat, bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. "Beide Fanlager sind sich nicht freundlich gesinnt", sagt ein Polizeisprecher. Im Juli 2025 hatten sich Fans des TSV 1860 eine Schlägerei mit Anhängern des FC Augsburg und des österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau geliefert. Diesmal haben alle Beteiligten hoffentlich mehr Lust auf ein (friedliches) Fest auf Giesings Höhen.