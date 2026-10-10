Klasse Aktion der Sechzger! Die Löwen kombinieren sich Richtung Strafraum, Wagner tankt sich durch und flankt von der Grundlinie scharf in den Rückraum. Erdogan kommt angerauscht, bringt den Flugkopfball aber nicht auf das Tor. Schade, da war mehr drin!
Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 München jetzt live
Nach dem deutlichen Heimsieg gegen Ansbach wollen die Löwen auch auswärts dreifach punkten. Der TSV 1860 ist am Samstag zu Gast beim FV Illertissen, die zwei Punkte weniger als die Sechzger auf dem Konto haben.
Verfolge die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Illertissen mit einem gefährlichen Abschluss. Fast aus dem Nichts kommt Milic am Sechzehner zum Abschluss, Außennetz.
Der nächste Freistoß für 1860, wieder Deniz. Dieses Mal hebt er ihn in den Sechzehner, Weber steigt hoch, köpft aber vorbei. Wäre ohnehin Abseits gewesen.
Bei diesem nassen Rasen keine schlechte Idee: Deniz bringt einen Freistoß aus 30 Metern direkt aufs Tor, doch keine Probleme für Illertissens Schlussmann.
Nach traumhaften, fast sommerlichen Wiesn-Wochen zeigt sich heute das triste Oktoberwochenende von seiner besten Seite: viel Regen und ungemütliche Temperaturen in Illertissen!
Erste ganz gute Möglichkeit für die Gastgeber. Nach einem Freistoß muss Eicher eingreifen, doch Sechzigs Nummer eins packt sicher zu-
Anpfiff 1. Halbzeit
Die Teams sind auf dem Platz, die Platzwahl ist erfolgt. Gleich geht es los!
Mit einem Sieg heute springt 1860 auf jeden Fall an den Unterhachinger, die gestern gegen Bayern II 1:1 spielten, vorbei auf Rang vier. Parallel duellieren sich Memmingen und Eichstätt, die aktuell vier bzw. einen Zähler mehr auf dem Konto haben.
Wagner hat - unabhängig der zahlreichen Ausfälle - seinen Startelfplatz redlich verdient. Vergangene Woche war er beim 4:0 gegen Ansbach nach seiner Einwechslung der Mann des Spiels und erzielte ein Tor sowie einen Assist.
Durch die vielen krankheitsbedingten Ausfälle sind die Löwen nur mit 18 Spielern nach Illertissen gereist.
Die Löwen-Aufstellung ist da! Kapitän Dressel kehrt in die Startformation zurück – auch Wagner, Bell und Seiffert starten. Dafür fehlen Uhlmann, Fiedler, Gevorgyan und Ott (Sprunggelenksverletzung) im Kader.
Der TSV 1860 bangt vor dem Gastspiel beim FV Illertissen um den Einsatz einiger Akteure, darf aber zugleich auf eine Rückkehr von Dennis Dressel und Michael Eberwein hoffen. Lesen Sie hier mehr!
"Er ist so richtig fit und tut uns unheimlich gut": Felix Weber findet bei 1860 immer besser in die Spur. Das liegt auch an seinem jungen Nebenmann Faßmann in der Innenverteidigung. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Illertissen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!