Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den 1. FC Schweinfurt

Spielende
Die Partie ist aus! Sechzig gewinnt gegen Schweinfurt mit 3:1. Wir wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende!
Es gibt nochmal fünf Minuten obendrauf. Die ersten Fans treten den Weg auf den Weihnachtsmarkt an.
Auswechslung TSV 1860 München - Samuel Althaus kommt für Sigurd Haugen
Der Youngster gibt sein Debüt!
Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Kevin Volland
Nochmal Ecke für Sechzig. Die landet auf dem Schädel von Reinthaler. Der Innenverteidiger bekommt aber keinen Druck hinter den Ball. Stahl packt zu.
Kurios: Obiogumu, der Geis ersetzt, trägt eigentlich die Nummer 27. Weil sein Trikot aber nicht nach München mitkam, trägt er die zehn von Dellinger, der nicht im Kader ist - aber ohne Namen.
Das hätte das 4:1 sein können! Haugen hat viel Platz auf der rechten Seite, in der Mitte steht Niederlechner. Aber der Norweger spielt den Ball in den Rückraum, wo kein Löwe steht.
Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Eric Shuranov kommt für Manuel Wintzheimer
Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Uche Obiogumu kommt für Johannes Geis
Auswechslung TSV 1860 München - Tim Danhof kommt für Marvin Rittmüller
Auswechslung TSV 1860 München - Florian Niederlechner kommt für Patrick Hobsch
Giesing im Glücksrausch! Die Fans sind zufrieden, sehen jetzt einen guten Auftritt ihrer Elf. Schweinfurt scheint sich dagegen langsam aufzugeben.
Tor! 3:1 - Marvin Rittmüller
Da hat die ganze Hintermannschaft Rittmüller vergessen. Der Außenverteidiger steht völlig frei am zweiten Pfosten, schiebt aus kurzer Distanz ein. Giesing feiert!
Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Leonard Langhans kommt für Nick Doktorczyk
Gelbe Karte für Johannes Geis
Voet ist mit nach vorne gerückt, köpft den Ball aber über das Tor von Stahl.
Die Partie ist weiter ausgeglichen. Heißt: Man sollte noch nicht vom Stadion auf den Christkindlmarkt gehen.
Die Schals gehen in die Luft! Gute Stimmung auf dem Giesinger Berg. Klar, steht auch 2:1 für die Löwen, wenn auch glücklich.
Tor! 2:1 (Eigentor) - Thomas Meißner
Glück für Sechzig! Haugen flankt den Ball in den Strafraum, der Schweinfurter grätscht den Ball unhaltbar ins eigene Tor.
Von den Löwen kommt in der zweiten Hälfte zu wenig. Auf der Gegenseite kracht ein Ball von Krätschmer an den Pfosten. Glück für Dähne und Sechzig.
Die Löwen werden unter Beschuss genommen! Reinthaler kann eine Ecke der Gäste gerade noch so vor der Linie klären. Die Schweinfurter scheinen sich etwas vorgenommen zu haben für diese zweite Hälfte.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht´s! Die Löwen gehen unverändert in die zweite Hälfte.
Halbzeitpause
Pause in Giesing. Es steht 1:1. Die Löwen tun sich bisher schwer.
Tor! 1:1 - Jakob Tranziska
Bitter. Nach einer Ecke bekommt der Schweinfurter zu viel Platz, köpft ein. Das war die letzte Situation in dieser ersten Hälfte.
Übrigens: Bleibt es beim Sieg, hätte man vier Punkte auf den Relegationsrang drei.
Endres bekommt den Ball an der Strafraumkante. Sein Schuss wird aber abgeblockt.
Nochmal Ecke für Sechzig! Über Umwegen landet die Pille wieder auf dem Schlappen von Haugen. Der Torschütze zum 1:0 zimmert aus rund elf Metern drauf, diesmal aber drüber.
Wird der Treffer zum Brustlöser für Sechzig? Schweinfurt wirkt auf jeden Fall etwas geschockt vom Gegentor.
Tor! 1:0 - Sigurd Haugen
Da war ein bisserl Glück dabei! Der Norweger grätscht den Ball aus kurzer Distanz an Stahl vorbei. Da stand Haugen goldrichtig. Der siebte Treffer für den Stürmer schon in dieser Saison.
Die Ecke bringt aber nichts ein. Auf der Tribüne wird man langsam ein bisserl ungeduldig. Die Fans würden sich über mehr Offensiv-Spektakel freuen. "Kämpft mal", schreit einer der Anhänger auf der Haupttribüne.
Lippmann wird geschickt. Bekommt den Ball aber gerade so noch vor der Grundlinie in die Mitte geflankt. Es gibt Ecke für Giesing.
Die Löwen tun sich vor allem im Angriff schwer. Kaum Ideen, kaum Durchschlagskraft. Das wird Kauczinski nicht gefallen. Gerade von Hobsch und Haugen ist bisher nichts zu sehen.
Maier probiert es aus der zweiten Reihe. Volland stellt noch den linken Fuß rein, sodass Meißner der Ball an den Arm springt. Obwohl der weit vom Körper weggestreckt ist, lässt Schiedsrichter Kernchen die Partie weiterlaufen. Die Sechzig-Fans fordern dagegen Elfmeter.
Es ist weiter ausgeglichen. Beide Team versuchen vereinzelt Nadelstiche zu setzen. Doch gerade im letzten Drittel fehlt es noch an Genauigkeit.
Jetzt wird es gefährlich! Tranziska bekommt den Ball im Strafraum der Löwen, legt ihn sich dann aber ein bisschen zu weit vor. Ansonsten hätte es lichterloh gebrannt.
Die Partie ist bisher ausgeglichen. Ein Kampfspiel. Doch Chancen, die sind bisher Mangelware.
Reinthaler rückt aus der letzten Kette raus, köpft den Ball auf Höhe der Mittellinie weg. Dabei wird er von Geis umgerempelt. Noch gibt es dafür aber keine Verwarnung von Schiedsrichter Kernchen.
Die führen die Gäste kurz aus. Der Ball landet bei Celebi. Der Stürmer der Schweinfurter zimmert den Ball aber meterweit übers Gehäuse von Dähne.
Celebi bekommt auf der linken Seite ein bisserl Platz, wird dann aber im Strafraum von Dulic abgekocht. Es gibt Ecke für die Gäste.
Beide Mannschaften zeigen hier in den ersten Minuten Offensiv-Drang. Doch eine Chance kam noch nicht raus.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht´s in Giesing! Der Ball rollt.
Die Löwen werden in der ersten Hälfte auf die Westkurve spielen. Das ergab die Seitenwahl.
Schäch brüllt die Aufstellung ins weite Rund. Der Stadionsprecher ist gut drauf. Wenn die Löwen heute so spielen, dann ist der nächste Heimdreier drin.
Die Löwen-Familie gratuliert Fredi Heiß nochmal nachträglich zum 85. Geburtstag. Im Stadion ist der Meisterlöwe allerdings nicht.
Die Fahnenschwenker sind da, der Marsch wird zelebriert.
In der Westkurve wehen schon die Fahnen, im Gästeblock wird eine Choreo aufgebaut. Das macht Laune auf ein Bayern-Derby in der Dritten Liga.
Nikolaustag im Stadion? Der ein oder andere Fan hat die Sechzig-Nikolausmütze mitgebracht.
Haugen wärmt sich gerade mit seinen Teamkollegen vor der Westkurve auf. Sein Ziel für das Derby? "Ich habe bisher noch keine Vorlage", sagt er im AZ-Interview: "Das will ich schnellstmöglich ändern, denn die sind für uns als Mannschaft genauso wichtig wie die Tore."
Schiedsrichter im Grünwalder ist heute Lennart Kernchen. Ihm assistieren Julian Bergmann und Mika Jungclaus. Vierter Offizieller ist Fabian Buechner.
Interessant: Bei den Gästen ist mit Johannes Geis ein ehemaliger Bundesliga-Kicker in der Startelf. Auch Stürmer Manuel Wintzheimer hat schon höher gespielt, unter anderem beim Hamburger SV.
Das Stadion füllt sich langsam. Es ist zapfig kalt auf Giesings Höhen. Aber das darf keine Ausrede sein. Der nächste Heimsieg soll für die Kauczsinksi-Löwen her. Es geht gegen den Tabellenletzten aus Schweinfurt.
Hier ist die Aufstellung: Dähne - Voet - Jacobsen - Reinthaler - Haugen - Dulic - Maier - Rittmüller - Volland - Hobsch - Lippmann.
In Giesing ist schon einiges los. Einige Polizisten sind auf den Straßen. Derby-Stimmung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Schweinfurt – Anpfiff ist am Samstag um 16.30 Uhr!