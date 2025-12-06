Interview "Lässt sich in keiner Liga was reißen": Haugen über die Comeback-Löwen

Sechzig-Knipser Sigurd Haugen spricht in der AZ über seine Heimstärke, Trainer Markus Kauczinski, den Löwen-Sturm und die Frage, was ihm als Norweger bayerische Derbys bedeuten.

06. Dezember 2025 - 12:20 Uhr

Top-Torjäger des TSV 1860: Sigurd Haugen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON