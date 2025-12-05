Meisterlöwe Fredi Heiß wird 85: Das ärgert ihn heutzutage besonders am Fußball

Der ehemalige 1860-Stürmer spricht im großen Geburtstagsinterview über seine Anfänge bei den Sechzgern, den Traum vom Aufstieg und warum er Ismaik zunächst für einen "Hamperer" hielt.

05. Dezember 2025 - 13:18 Uhr

Fredi Heiß auf dem Weg ins Grünwalder Stadion. Nach seinem 85. Geburtstag am Freitag geht es am Samstag nach Giesing zum Löwen-Spiel gegen Schweinfurt. © IMAGO/Ulrich Wagner