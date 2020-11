Liveticker: FC Bayern München gegen RB Salzburg

Es geht Schlag auf Schlag! Nach dem 1:1 in der Bundesliga gegen Werder Bremen ist der FC Bayern am Mittwoch schon wieder in der Champions League gefordert. Am vierten Spieltag der Gruppenphase empfängt der Titelverteidiger RB Salzburg in der Allianz Arena. Mit einem weiteren Sieg gegen die Österreicher würden die Münchner nicht nur ihre makellose Bilanz in der Königsklasse fortsetzen, sondern bereits nach vier Spieltagen den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Der Einsatz von Lucas Hernández, der gegen Bremen eine Beckenprellung erlitt, ist weiter fraglich. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!