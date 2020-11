Schluss in München! Bayern holt sich mit dem Sieg über Salzburg dank Schützenhilfe von Moskau in Madrid den Gruppensieg. Nach einer schleppenden ersten Halbzeit bringt Lewandowski die Bayern fast mit dem Pausenpfiff in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schaltet Bayern dann einen Gang höher und erhöht auf 3:0. Trotz Platzverweis von Roca gelingt Salzburg nicht mehr als der Anschlusstreffer. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch eine schöne Restwoche!