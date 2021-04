Bundesliga im Liveticker: 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München  Samstag live

Der 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und der FC Bayern kann den neunten Meistertitel in Folge eintüten. Für die Münchner geht es am kommenden Samstag zum 1. FSV Mainz 05. Mit einem Sieg wären die Bayern sicher Meister – egal, wie Verfolger RB Leipzig spielt. Auch bei einem Unentschieden oder gar einer Münchner Niederlage wäre der Titel noch möglich. Robert Lewandowski wird am Samstag nach rund vierwöchiger Verletzungspause wohl sein Comeback feiern, für den Stürmer-Star geht es immerhin noch um den legendären Tor-Rekord von Gerd Müller. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.