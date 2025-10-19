Spielende
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen MSV Duisburg – Kauczinski mit Traum-Debüt
Der TSV 1860 gewinnt gegen den MSV Duisburg mit 3:1. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Tor! 3:1 - Thore Jacobsen
Die Entscheidung, Duisburg ist weit aufgerückt. Philipp schickt Jacobsen von der Mittellinie aus, der alleine auf das Tor zu läuft und eiskalt bleibt.
Es ist extrem hektisch jetzt auf dem Platz, die Stimmung aufgebracht... im Stadion sitzt niemand mehr!
Gelbe Karte für Thilo Töpken
Sechs Minuten werden nachgespielt. Auf geht's Löwen nochmal kämpfen!
Auswechslung TSV 1860 München - Max Reinthaler kommt für Sigurd Haugen
Wow, Wahnsinns-Parade von Dähne!!! Der MSV kommt nach einer Ecke zum Kopfball, das ganze Stadion hat den Ball wahrscheinlich schon drin gesehen, doch Dähne packt einen sensationellen Reflex aus und bewahrt die Sechzger vor dem Ausgleich.
Auswechslung MSV Duisburg - Mert Göckan kommt für Can Coskun
Auswechslung MSV Duisburg - Andy Visser kommt für Patrick Sussek
Auswechslung MSV Duisburg - Florian Krüger kommt für Jan-Simon Symalla
Die Fans sind wieder voll da und unterstützen die Löwen lautstark. Peitschen die Anhänger ihr Team zum Sieg? Die Partie ist weiter eng – Duisburg ist zu jeder Zeit brandgefährlich.
Tor! 2:1 - Sigurd Haugen
Die Löwen schlagen eiskalt zu und gehen erneut in Führung! Hobsch bedient Haugen 25 Meter vor dem Tor. Der Norweger setzt zum Solo an und umkurvt am Schluss mit etwas Glück auch Braune. 2:1 für Sechzig!
Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Kevin Volland
Der Ballbesitz ist klar bei den Duisburgern, bisher verteidigt 1860 aber gut und sicher.
Auswechslung TSV 1860 München - Max Christiansen kommt für Tunay Deniz
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Florian Niederlechner
Der MSV mit der Doppelchance! Bitter kommt aus spitzem Winkel zwei Mal zum Abschluss, scheitert aber jeweils an Dähne!
Auswechslung MSV Duisburg - Conor Noß kommt für Christian Viet
Jetzt die erste gefährliche Chance der Löwen in der zweiten Halbzeit. Der Ball wird im Strafraum auf Volland abgelegt, doch sein Schuss bleibt hängen. Duisburg kann klären.
Spektakulär! Haugen probiert nach einem langen Einwurf von Deniz einen Seitfallzieher, der Ball geht aber deutlich am Tor vorbei.
Die Stimmung ist weiter extrem gut im Grünwalder, beide Fanlager schenken sich nichts.
Haugen wird auf der rechten Seite geschickt und bringt den Ball in die Mitte. Dort rauschen Braune und Niederlechner zusammen, erneut muss der Löwen-Stürmer behandelt werden.
Auswechslung MSV Duisburg - Steffen Meuer kommt für Jesse Tugbenyo
Anpfiff 2. Halbzeit
Jetzt kann es aber weiter gehen!
Der Start in die zweite Halbzeit verzögert sich ein wenig. Im Löwen-Tor ist ein Loch im Netz und muss geflickt werden.
Halbzeitpause
Zwei Minuten gibt es obendrauf!
Tor! 1:1 - Joshua Bitter
Was ist denn hier los? Duisburg egalisiert postwendend, Voet wird auf der rechten Seite getunnelt und der Ball landet im Sechzehner beim völlig frei stehenden Bitter, der den Ball in die Maschen haut.
Tor! 1:0 - Sigurd Haugen
Da ist die Löwen-Führung! Deniz probiert es von der Strafraumkante nach einer Ecke, Haugen hält in der Mitte den Fuß rein und gibt dem Ball so die entscheidende Richtung. Giesing bebt!
Gelbe Karte für Patrick Sussek
Die Löwen kontern und stürmen mit in Überzahl auf das Duisburger Tor zu, kurz vor dem Strafraum wird Haugen mit einem Foul gestoppt.
Nach einem Zweikampf muss Niederlechner länger behandelt werden. Er beißt auf die Zähne und probiert es nochmal.
Beide Teams versuchen sich aktuell um Spielkontrolle, Torchancen sind bisher eher Mangelware.
Deniz mit einer Flanke von der linken Seite an den zweiten Pfosten. Die Löwen verpassen aber allesamt, der Ball landet im Toraus.
Erste dicke Chance der Partie! Soussek probiert es aus der Distanz und zieht einfach mal ab, Dähne reagiert blitzschnell und kann den Strahl mit den Fäusten klären.
Die Löwen halten weiter gut mit dem Ligaprimus mit, aktuell eher ein Duell auf Augenhöhe als ein Spiel des Tabellenführers gegen den 15. der Liga.
Deniz fehlt aufgrund der fünften gelben Karte in Mannheim gesperrt.
Gelbe Karte für Tunay Deniz
Einstudierte Ecke, Deniz spielt kurz auf Nierlechner, der im Strafraum aber über den Ball haut. Aus der zweiten Reihe kommt Rittmüller zum Abschluss, trifft das Leder aber auch nicht richtig.
Duisburg kommt erneut gefährlich vors Tor. Schifferl kann aber klären.
Die Duisburger kombinieren sich schön nach vorne und geben den Ball von rechts scharf nach innen. Rittmüller ist da und kann die Hereingabe zur Ecke klären.
Genauso wie die Fans auf den Rängen. Ein Teil der Kurve ist komplett in weiß, der andere in blau.
Die Löwen starten sehr druckvoll in die Partie und sorgen für viel Betrieb auf dem Rasen!
Anpfiff 1. Halbzeit
Die Teams betreten den Rasen! Die Löwen-Fans geben Vollgas und zeigen mal wieder eine grandiose Choreo, die sich über die gesamte Westkurve erstreckt.
Duisburg bleibt unabhängig vom Ausgang des Spiels Tabellenführer. Die Löwen können mit einem Sieg auf Rang zwölf springen.
Das Stadion ist restlos ausverkauft, die Stimmung auf Giesings Höhen ist bestens. Auch aus Duisburg sind etliche Fans angereist.
Die Aufstellung ist da! Dähne und Volland sind wieder zurück, zudem Deniz, Schifferl und Lippmann in die Startelf.
Neu-Coach Markus Kauczinski bekommt es zum Start direkt mit Tabellenführer MSV Duisburg zu tun. In der Vergangenheit taten sich seine Mannschaften beim Debüt oft schwer. Lesen Sie hier mehr!
Am Montag hat Markus Kauczinski seine erste Trainingseinheit als Trainer des TSV 1860 geleitet. Mit dabei waren auch zwei Rückkehrer. Eine taktische Beobachtung fiel auf. Lesen Sie hier mehr!
Seine erste Trainingseinheit wird Kauczinski erst am Montag leiten. "Wir haben eine lange Woche, in der wir dann genug Zeit haben", begründete Kauczinski die Maßnahme bei seiner Vorstellung.
Gegen Duisburg wird Markus Kauczinski die Löwen an der Seitenlinie betreuen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am 19. Oktober Duisburg – Anpfiff ist um 16.30 Uhr im Grünwalder Stadion!