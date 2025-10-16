Kein Schnellstarter für den TSV 1860: Kauczinski und der schwere Löwen-Auftakt

Löwen-Trainer Markus Kauczinski bekommt es zum Start direkt mit Tabellenführer MSV Duisburg zu tun. In der Vergangenheit taten sich seine Mannschaften beim Debüt oft schwer.

16. Oktober 2025 - 14:21 Uhr

Markus Kauczinski soll den TSV 1860 zurück in die obere Tabellenhälfte führen. © IMAGO