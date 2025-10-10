AZ-Plus

Die Löwen haben ihren Mann – heute wird der neue 1860-Trainer schon vorgestellt

Der TSV 1860 hat endlich einen neuen Cheftrainer gefunden, Markus Kauczinski tritt die Nachfolge von Patrick Glöckner an.
Krischan Kaufmann,
Florian Weiß, Bernhard Lackner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 12  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Willkommen in Giesing: Der neue Löwen-Trainer Markus Kauczinski (l.) mit Interimsgeschäftsführer Manfed Paula
Willkommen in Giesing: Der neue Löwen-Trainer Markus Kauczinski (l.) mit Interimsgeschäftsführer Manfed Paula © TSV 1860/sampics

Die Trainersuche ist endlich beendet. Markus Kauczinski wird neuer Übungsleiter beim TSV 1860 und soll am Freitag vorgestellt werden. Angeblich erhält der Gelsenkirchener einen Vertrag bis Sommer 2027. Außerdem wird NLZ-Leiter Manfred Paula, der das Amt des sportlichen Leiters nach der Freistellung von Geschäftsführer Christian Werner als Interimslösung übernommen hatte, nach AZ-Infos vorerst dieses weiter bekleiden.

"Ich freue mich sehr, dass wir nach intensiver Abstimmung mit beiden Gesellschaftern einen neuen Cheftrainer präsentieren können, der von allen Beteiligten als die beste Personalie für den TSV 1860 München anerkannt wird", so Paula.

Kauczinski kennt Bundesliga und Dritte Liga – wie von 1860 gefordert

Kauczinski tritt damit die Nachfolge des am 28. September entlassenen Patrick Glöckner an. Bei den Spielen gegen Viktoria Köln (2:2) und Wehen Wiesbaden (0:1) hatte U21-Trainer Alper Kayabunar die Profi-Mannschaft vorübergehend betreut. Nun kehrt er endgültig zur zweiten Mannschaft zurück, die am Freitag im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern gegen den TSV Landsberg antritt.

Kauczinski war zuletzt beim SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag, wurde dort jedoch im April 2024 nach zweieinhalb Jahren freigestellt. In seiner Trainerkarriere saß er zudem beim Karlsruher SC, dem FC Ingolstadt, dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden auf der Bank. Er steht für eine flexible Spielidee, die er an Verein, Kader und Ausgangslage anpassen kann. Seine Mannschaften ließ er zumeist in einem 4-2-3-1- oder 3-4-3-System agieren – beide Grundordnungen dürften auf den aktuellen Löwen-Kader anwendbar sein.

Auf Kauczinski, der die von 1860-Präsident Gernot Mang geforderte Erfahrung aus Bundesliga und 3. Liga mitbringt, wartet nun eine schwere Aufgabe. Aus den vergangenen fünf Spielen holten die Löwen nur einen Punkt.

Kauczinski steigt am Montag ein: "Es gilt die Stärken der Mannschaft herauszuarbeiten"

"Bei meinen bisherigen Stationen durfte ich die Arbeit in großen Traditionsvereinen bereits kennenlernen", wird Kauczinski in der Mitteilung der Löwen zitiert: "Ich freue mich nun sehr auf die Aufgabe beim TSV 1860. Wenn wir am Montag gemeinsam ins Training starten, gilt es, die Stärken der Mannschaft herauszuarbeiten und sie voller Selbstvertrauen und gut vorbereitet ins Heimspiel gegen den MSV Duisburg zu schicken."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
12 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Feldsalat vor einer Stunde / Bewertung:

    Der erste Trainer seit vielen Jahren... 👍

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • KUMMUC vor 2 Stunden / Bewertung:

    Ach Chris, wir sammeln trotz der vielen Trainer wenigstens Titel und verdienen richtig Geld. Ihr sammelt nur Enttäuschungen und verbrennt Geld mit eurer eher Nichtführungsetage.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Neutral vor 5 Stunden / Bewertung:

    Kauczinski ist die beste Entscheidung. Der hat auch das nötige Temperament an der Auslinie. Wenn es den zerreißt, möchte ich nicht vor der Trainerbank spielen. Alles Gute.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.