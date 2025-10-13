Kauczinskis Löwen-Debüt: Eine taktische Maßnahme fiel sofort auf!

Am Montag hat Markus Kauczinski seine erste Trainingseinheit als Trainer des TSV 1860 geleitet. Mit dabei waren auch zwei Rückkehrer. Eine taktische Beobachtung fiel auf.

13. Oktober 2025 - 19:53 Uhr

Markus Kauczinski bei seinem ersten Training als Chefcoach des TSV 1860. © sampics