AZ-Plus

Kauczinskis Löwen-Debüt: Eine taktische Maßnahme fiel sofort auf!

Am Montag hat Markus Kauczinski seine erste Trainingseinheit als Trainer des TSV 1860 geleitet. Mit dabei waren auch zwei Rückkehrer. Eine taktische Beobachtung fiel auf.
Ruben Stark |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Markus Kauczinski bei seinem ersten Training als Chefcoach des TSV 1860.
Markus Kauczinski bei seinem ersten Training als Chefcoach des TSV 1860. © sampics

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar