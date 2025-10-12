Kauczinskis 1860-Mission startet: "Ich glaube an die Kraft des Trainings"

Am Montag beginnt Markus Kauczinski seine Mission Kehrtwende beim TSV 1860. Dabei setzt er auf Beobachtung und Anpassung anstatt Selbstverwirklichung, Flexibilität ist Trumpf. Zwei Löwen stehen vor der Rückkehr in den Kader.

12. Oktober 2025 - 13:07 Uhr

Der neue Löwen-Trainer Markus Kauczinski. © sampics