Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen am Samstagnachmittag - Sechzig sichert sich Last-Minute-Punkt

Dem TSV 1860 fehlt am Samstag gegen Essen eine komplette Mannschaft. Auch Niederlechner (muskuläre Probleme) und Dähne (grippaler Infekt) fallen definitiv aus. Youngster Althaus verletzte sich am Mittwoch im Training am Hüftbeuger, zudem ist Schörter nach seiner langen Verletzungspause noch nicht bereit für das Spiel. Hinzu kommt neben den Langzeitverletzten (Christiansen, Haugen und Deniz) das Trio, das verletzt aus dem Trainingslager zurückgekehrt war: Pfeifer, Verlaat und Dulic. Vize-Kapitän Jacobsen fehlt gesperrt.