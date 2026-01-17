Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen am Samstagnachmittag - Sechzig sichert sich Last-Minute-Punkt

Spielende
Aus, das Spiel ist aus! Nach einer irren Schlussphase trennen sich der TSV 1860 und Rot-Weiss Essen mit 1:1. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende.
Wie schon am 1. Spieltag trennen sich der TSV 1860 und Rot-Weiss Essen mit 1:1.
Showdown in München-Giesing. Wird es noch was?
Essen spielt auf Zeit, wittert, dass Sechzig noch den Sieg will.
Geht noch was Giesing? Fünf Minuten gibt es obendrauf. Die Löwen werfen alles nach vorne.
Tor! 1:1 - Max Reinthaler
Humorlos in die Maschen! Eine Volland-Ecke landet über Umwegen beim Verteidiger. Reinthaler haut den Ball aus kurzer Distanz mit Karacho ins Tor.
Auswechslung Rot-Weiss Essen - Ben Hüning kommt für Torben Müsel
Das Spiel ist noch nicht aus, Sechzig hat sich nicht aufgegeben.
Freistoß an der Strafraumkante für Sechzig. Danhof und Volland stehen bereit. Letzterer haut den Ball knapp über das Tor von Golz.
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für Damjan Dordan
Tor! 0:1 - Marvin Obuz
Das Tor aus dem Nichts! Kuddelmuddel im Strafraum der Löwen. Der Ball landet auf dem Schlappen von Obuz, der aus rund elf Metern abzimmert. Der Ball wird noch leicht abgefälscht, wird so nur schwer für Vollath haltbar.
Auswechslung Rot-Weiss Essen - Franci Bouebari kommt für Kaito Mizuta
Auswechslung Rot-Weiss Essen - Marek Janssen kommt für Ramien Safi
Hobsch liegt auf Höhe der Mittellinie auf dem Boden, hat Schmerzen am Sprunggelenk. Er hat von Swajkowski einen abbekommen. Aber es geht weiter für den Mann mit der Kapitänsbinde.
Brumme schubst Volland im Strafraum. Dafür gibt es aber nicht den Elfmeter.
Auswechslung TSV 1860 München - Tim Danhof kommt für David Philipp
Jetzt liegt der Ball für einen RWE-Freistoß bereit, 25 Meter vor dem Tor von Vollath. Brumme probiert es direkt. Der Ersatzkeeper der Münchner hat das Leder im Nachfassen.
Volland flankt den Freistoß auf den Kopf von Hobsch. Der Stürmer bekommt aber aus kurzer Distanz keinen Druck hinter den Ball. Da war mehr drin.
Vielversprechende Freistoßposition für Sechzig. Direkt an der Strafraumkante liegt der Ball für Volland bereit.
Schultz dübelt Reinthaler im Löwen-Strafraum weg. Beide bleiben zunächst liegen. Aber es kann weitergehen.
Die Schals werden geschwenkt, die Stimmung ist wie immer gut. Man sieht immerhin auch einen engagierten Auftritt des TSV 1860. Nur im Angriffsdrittel fehlt es an Genauigkeit und Durchschlagskraft.
Auswechslung Rot-Weiss Essen - Marvin Obuz kommt für Danny Schmidt
Von Dordan ist bisher wenig zu sehen. Das Talent, das eine Alles-oder-nichts-Rückrunde bestreitet, schwimmt zwischen den Linien.
Hobsch kann sich im Strafraum nicht durchsetzen. Der Ball landet über Umwegen bei Jakob, der steil auf Volland in die Box flankt. Doch der Routinier kommt nicht ans Leder.
Der TSV 1860 macht in den letzten Minuten das Spiel. Essen wirkt noch nicht wieder auf dem Platz. Das sollten die Giesinger ausnutzen.
Die Löwen haben sich offenbar etwas vorgenommen. Lippmann flankt den Ball von der rechten Eckfahne in den Fünfmeterraum. RWE-Keeper Golz kommt gerade noch so an die Pille. Ansonsten wäre Jakob einnickbereit gewesen.
Sechzig mit dem Schnellstart. Philipp bekommt den Ball im Strafraum, stochert ihn am Tor vorbei. Die Szene wurde aber abgepfiffen. Der Angreifer der Löwen war zu rustikal im Zweikampf.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's im Grünwalder. Die Löwen spielen jetzt auf die Westkurve.
Auch Rot-Weiss Essen wird mit der gleichen Elf in die zweite Hälfte gehen.
Co-Trainer Masetzky bei "Magenta": "Das wichtige ist, die Null muss stehen. Es wird keine Veränderungen geben in der zweiten Halbzeit."
Neben Jacobsen sind unter anderem auch Niederlechner, Verlaat, Dulic und Haugen im Stadion. Letzterer hat eine neue Flechtfrisur.
Halbzeitpause
Pause in München-Giesing. Noch kein Tor im Grünwalder. Doch der TSV 1860 zeigt sich gegen Essen engagiert. Vor allem das Pressingverhalten überzeugt.
Eine Minuten gibt es nochmal obendrauf.
Es deutet hier nichts darauf hin, dass noch ein Tor vor der Pause fällt. Beide Mannschaft sind bedacht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, ohne große Offensiv-Power auszustrahlen.
Brumme liegt auf dem Feld. Wieder war Schifferl beteiligt. Aber die Schiedsrichter haben offensichtlich nichts gesehen. Es geht weiter.
Gelbe Karte für Raphael Schifferl
Da hat der Österreich darum gebettelt. Schifferl rauscht in Mizuta.
Ernsthafte Chancen sind weiter Mangelware. Beide Mannschaften stehen hinten gut.
Volland mit einem gut getimten Steckpass auf Lippmann. Der Youngster kann sich an der Strafraumkante aber nicht durchsetzen.
Philipp setzt sich auf der linken Außenbahn gut durch. Der Stürmer bekommt den Ball dann aber nicht auf Volland durchgestochert, der einschussbereit im Fünfmeterraum stand.
Eine halbe Stunde ist gespielt, die Giesinger verkaufen sich hier trotz langer Verletztenliste ordentlich. Gerade das Pressingverhalten funktioniert bisher gut. Dass noch kein Tor gefallen ist, liegt vor allem am schlampigen Spiel im letzten Drittel.
Kraulich hat auf der linken Außenbahn viel Platz, flankt den Ball in den Fünfmeterraum. Kein Problem für den TSV 1860, Vollath packt zu.
Das hätte es sein können. Volland bekommt den Ball im Strafraum schön in den Lauf gespielt, bekommt ihn aber nicht im Tor unter.
Die Anteile wechseln nun wieder mehr in Richtung Essen. Die Gäste aus dem Pott versuchen es immer wieder mit dem quirligen Safi.
Freistoß rund 35 Meter vor dem Gehäuse der Gäste. Der Ball flattert in die Box auf Voet. Der Belgier bekommt aber keinen Druck hinter die Kugel.
Essen kommt. Safi sucht Schmidt, aber der Ball ist zu ungenau. Die Löwen können klären.
Lippmann zeigt bisher einen engagierten Auftritt. Der Youngster ackert die Linie rauf und runter.
Es ist jetzt deutlich ausgeglichener, die frühe Druckphase der Gäste scheint überwunden.
Da ist sie! Und sie gehört dem TSV 1860. Hobsch bekommt den Ball auf dem Elfmeterpunkt, zimmert den mehrere Meter über das Gehäuse der Gäste. Das Leder war allerdings noch abgefälscht.
Muntere Anfangsminuten. Beide Mannschaften befinden sich definitiv nicht mehr im Winterschlaf. Einzig die Chancen fehlen noch.
Auf der anderen Seite ist zu sehen, dass Sechzig umsetzt, was sie in Belek trainiert haben: Pressing. Wie die Löwen jagen Volland und Co. dem Ball nach.
Essen macht direkt Dampf, Sechzig wird in die eigene Hälfte gedrückt.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's! Das erste Löwen-Pflichtspiel 2026 läuft. Die Münchner spielen zuerst auf den Gästeblock.
Die Mannen von Kauczinski sind in der Kabine, nochmal den letzten Worten des Trainers lauschen. Und dann gehts raus. Endlich wieder Fußball im Grünwalder Stadion.
Die Marschroute des TSV 1860 ist klar, wie Jacobsen sagt: "Wir wollen möglichst positiv ins neue Jahr starten. Ich hoffe, dass wir so auftreten wie im Trainingslager."
Jacobsen bei "Magenta Sport" über die zahlreichen Verletzten: "Die Mannschaft ist relativ locker. Ich bin trotz der Ausfälle guter Dinge. Das passiert einfach mal. Eine Erklärung habe ich aber nicht, wie es dazu kommen kann."
Ex-Boss Pfeifer ist auch schon da. Wie er das Duell gegen den Löwen einstuft, hat er im AZ-Interview verraten. Eine empfehlenswerte Lektüre vor dem Anpfiff.
Frostig kalt ist es in Giesing. 2 Grad zeigt das Thermometer an. Warm anziehen heißt es für die Löwen-Fans.
Um das Stadion herum ist schon einiges Los, Giesing halt. In den Kneipen wird geratscht, noch ein Kaltgetränk genossen. Die Spieler machen sich in der Zwischenzeit schonmal auf dem Platz warm.
Interessant wird sein, wie sich Dordan auf der Doppelsechs zusammen mit Maier schlägt. Die beiden Mittelfeldspieler laufen das erste Mal gemeinsam auf. Ursprünglich hätte Youngster Althaus neben Maier begonnen. Doch der hat eine Verletzung am Hüftbeuger.
Besondere Ehre für Hobsch. Der Stürmer darf mit Kapitänsbinde am Arm auflaufen. Schon in Belek gegen den FC Winterthur (4:1) war er Capitano.
Die Aufstellung ist da. Trotz langer Verletztenliste liest sie sich nicht so schlecht: Vollath - Voet - Philipp - Reinthaler - Jakob - Dordan - Maier - Volland - Hobsch - Schifferl - Lippmann.
Dem TSV 1860 fehlt am Samstag gegen Essen eine komplette Mannschaft. Auch Niederlechner (muskuläre Probleme) und Dähne (grippaler Infekt) fallen definitiv aus. Youngster Althaus verletzte sich am Mittwoch im Training am Hüftbeuger, zudem ist Schörter nach seiner langen Verletzungspause noch nicht bereit für das Spiel. Hinzu kommt neben den Langzeitverletzten (Christiansen, Haugen und Deniz) das Trio, das verletzt aus dem Trainingslager zurückgekehrt war: Pfeifer, Verlaat und Dulic. Vize-Kapitän Jacobsen fehlt gesperrt.
Klose durfte sich im Trainingslager in Belek beweisen. Schafft er nun den Sprung in den Kader gegen Essen?
Ausgerechnet jetzt vor dem wegweisenden Re-Start gegen Rot-Weiss Essen wird die Personalnot an der Grünwalder Straße 114 immer größer. Aktuell stehen dem Coach nur noch 16 Feldspieler zur Verfügung. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen treffen am Samstag auf Essen – Anpfiff ist um 14 Uhr!