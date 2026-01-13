TSV 1860: Nur 19 fitte Spieler: Zwei Löwen fehlen auch am Dienstag im Training

1860-Chefcoach Kauczinski muss beim Rückrunden-Auftakt gegen RW Essen am Samstag bereits auf mindestens sieben Spieler verzichten. Mit Stammtorhüter Thomas Dähne und Sechser Philipp Maier mussten in der Trainingswoche bisher auch noch zwei Leistungsträger passen.

Torhüter Thomas Dähne fehlte dem TSV 1860 zum Start in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Essen.

Drohen den Löwen nun auch noch die Ausfälle von Torhüter Thomas Dähne und Sechser Philipp Maier? Das Duo fehlte jedenfalls am Montag zum Auftakt der Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt des TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr, im AZ-Liveticker).

Sechzigs Nummer eins fiel auch am Dienstag krankheitsbedingt aus, nach AZ-Informationen sind die Hoffnungen bei den Löwen aber groß, dass er am Samstag im Tor stehen kann.

Maier trainiert auch am Dienstag nur individuell

Maier, der sich bereits am Montag wie Kapitän Jesper Verlaat und Top-Torschütze Sigurd Haugen im Kraftraum zeigte und eine Einheit auf dem Ergometer absolvierte, trainierte auch am Dienstag wieder nur individuell. Der Grund: Belastungssteuerung. Dies gab der Verein selbst bekannt.

Kauczinski muss gegen RWE bereits auf mindestens sieben Spieler verzichten: Neben Abwehrchef Verlaat, der nach seinem Muskelbündelriss im September im Trainingslager in Belek einen Rückschlag erlitten hatte, fehlen auch die Langzeitverletzten Tunay Deniz (Kreuzbandriss), Max Christiansen (Hüft-Operation), Angreifer Haugen (Kieferbruch) und Manuel Pfeifer (Muskelfaserriss).

TSV 1860: Niederlechner und Wolfram sind auch noch fraglich

Dazu kommen die kurzfristigen Ausfälle von Sean Dulic (Muskelverletzung) und Thore Jacobsen (Sperre). Torjäger Florian Niederlechner, der das Trainingslager aufgrund von muskulären Problemen verpasst hatte und am Montag nur individuell trainieren konnte, fehlte am Dienstag.

Auch Offensivkollege Maximilian Wolfram trainierte an beiden Tagen nur individuell. Im Training sind aktuell nur 19 fitte Spieler, ein Abschlussspiel elf gegen elf ist derzeit also nicht möglich.

Wie bereits in Belek verstärkten daher mehrere Junglöwen um Loris Husic, Damjan Dordan oder Noah Klose, Sohn von Weltmeister Miroslav Klose, das Training der Blauen.