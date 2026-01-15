Gesperrt, verletzt oder am Wackeln: Dem TSV 1860 fehlt fast eine gesamte Mannschaft zum Rückrundenstart. Mit Weitblick haben die Löwen im Trainingslager einige Youngster herangeführt.

Aus Winter-Neulöwen mach' Winter-Junglöwen: Der TSV 1860 plant trotz der weiter um sich greifenden Verletztenmisere bekanntlich nicht, seinen Drittliga-Kader weiter aufzurüsten – übrigens ganz im Gegensatz zur Konkurrenz. Daher dürfen gerade die Jungspunde der Giesinger ihre Chance wittern.

Diese Spieler fallen aus

Vor allem im Rückrundenauftakt des TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr, im AZ-Liveticker) dürfte die Ausfall-Liste von Cheftrainer Markus Kauczinski nahezu so lange wie eine gesamte Elf werden: Kapitän Jesper Verlaat (Muskelverletzung), sein Innenverteidiger-Kollege Sean Dulic (Zerrung), Außenbahnspieler Manuel Pfeifer (Muskelverletzung), die Sechser Thore Jacobsen (Sperre), Max Christiansen (Hüft-OP) und Tunay Deniz (Kreuzbandriss) sowie Torjäger Sigurd Haugen fallen sicher aus, zudem sind auch noch Torhüter Thomas Dähne, Verteidiger Raphael Schifferl, Abräumer Philipp Maier und die Angreifer Florian Niederlechner sowie Maximilian Wolfram fraglich.

Angesichts der Langzeitverletzten hatte 1860 den Trainingslager-Kader der Blauen in Belek vorsorglich um einige Junglöwen erweitert. "Es war absolut richtig, die drei mitzunehmen. Sie können alle gut mithalten, das sieht man in jeder Trainingseinheit", stellte TSV-Boss Manfred Paula über die im Löwen-Kosmos bisher noch nicht so oft vernommenen Namen Loris Husic, Damjan Dordan und Noah Klose fest.

Die AZ zeigt, dass das Trio und einige weitere Junglöwen die nächsten Schritte gehen könnten:

Faßmann könnte Schifferl vertreten, Husic im Mittelfeld helfen

Lasse Faßmann (19): Der Abwehrspieler hat zusätzlich zu seinen zwölf Einsätzen für Bayernliga-Wintermeister 1860 II zwar erst eine einzige Drittliga-Minute gespielt, ist inzwischen aber fest bei den Profis dabei. Fällt auch noch der eigentliche Dulic-Vertreter Schifferl aus, könnte seine Stunde schlagen.

Loris Husic (17): Der U17-Vize-Weltmeister ist als U19-Löwe (neun Spiele, drei Vorlagen) zwar noch etwas grün hinter seinen Giesinger Profi-Ohren, doch er konnte seine Qualitäten nicht nur in Belek unter Beweis stellen. In der Trainingswoche ließ sich ein längeres Einzelgespräch zwischen dem Mittelfeldspieler und Kauczinski auf dem Rasen beobachten.

Innenverteidiger mit Potenzial: Lasse Fassmann (vorn) beim 1860-Testspiel in Belek gegen den FC Winterthur. © sampics

Samuel Althaus (20): Der hoch aufgeschossene Mittelfeldmann durfte bereits in der Hinrunde sein Drittliga-Debüt feiern. Bitter für den Deutsch-Schweizer: Kauczinski hatte ihn beim 4:1 im Härtetest gegen den FC Winterthur aufgeboten, das Startelfdebüt gegen Essen schien schon in Sicht, doch am Dienstag verletzte sich der Youngster und muss wohl noch etwas auf seine Chance warten.

Späte Chance für Pechvogel Dordan, Klose auf dem Sprung

Damjan Dordan (23): Dem Bayernliga-Sechser der 1860-Reserve (17 Spiele, eine Vorlage) war im Umfeld der Blauen eine große Karriere vorhergesagt worden, mehrere Verletzungen verhinderten bisher den Durchbruch. Könnte der große Profiteur davon sein, dass Sechzig die Sechser ausgehen.

Noah Klose (20): Sohn eines gewissen Miroslav Klose, Weltmeister und aktueller Trainer des 1. FC Nürnberg. Sein Zwillingsbruder Luan hat 1860 im Sommer Richtung TSV Grünwald verlassen, aber Noah kämpft um seine Chance bei den Profis. In der Bayernliga mit sieben Toren und sechs Assists in 18 Spielen ein absoluter Leistungsträger. In Belek durfte er sich bei den Profis zeigen. Baldiges Debüt nicht ausgeschlossen.