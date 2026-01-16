Noah Klose zeigt im Trainingslager des TSV 1860 gute Leistungen und empfiehlt sich für mehr. Dafür bekommt der Weltmeister-Sohn von Trainer Markus Kauczinski Lob: "Gezeigt, dass er willig ist."

Bei diesem Namen kommen die Fans des TSV 1860 ins Schwärmen. "Ganz der Papa", ist zu hören. Oder auch: "Seine Bewegungen sind wie aus einem Guss." Die Rede ist von Noah Klose, Sohn von Weltmeister Miroslav.

Auch ohne ein einziges Pflichtspiel bei den Profis hat sich der 20-Jährige im Trainingslager in Belek in die Herzen der Anhänger gespielt. In Giesing ist man stolz, den Bub vom WM-Rekordtorschützen (16 Tore) in seinen Reihen zu haben.

Kauczinski erkennt das Talent von Klose

Da kann man schon mal ein paar Vorschusslorbeeren vor dem ersten Drittligaeinsatz verteilen. Und was nicht ist, kann in der Rückrunde noch werden. Denn an der türkischen Rivera hat der Junior vom aktuellen Trainer des 1. FC Nürnberg nicht nur bei den Fans einen guten Eindruck hinterlassen. "Noah hat gezeigt, dass er Talent hat und Dinge mitbringt", lobte ihn Coach Markus Kauczinski auf AZ-Nachfrage.

Im Training und im Testspiel gegen den FC Winterthur (4:1). Klose ist technisch versiert und hat einen starken rechten Fuß. Der Stürmer, klar, wo sollte er bei dem Papa auch sonst spielen, weiß, wo das Tor steht. Gegen den Erstligisten aus der Schweiz wäre ihm um ein Haar sogar sein zweiter Testspieltreffer für Sechzig gelungen (den ersten erzielte er im vergangenen Oktober beim 11:0 in Amberg).

Trotzdem betonte Kauczinski: "Er ist willig und setzt Dinge um. Das ist schon mal ein guter Faktor. Man sieht, dass Dinge mit der Zeit wachsen."

Klose hat in der Bayernliga eine starke Torquote

Diese Zeit gibt ihm der Löwendompteur. Auch führte Kauczinski vor der Rückreise nach München mit Klose ein Einzelgespräch, gab ihm ein Feedback zu seiner Leistung. Wo der Übungsleiter noch Verbesserungspotenzial sieht? "Er muss an Durchschlagskraft zulegen", erklärte er. Die soll sich Klose, der beim Löwen die Rückennummer "45" trägt, nun in den Einheiten an der Grünwalder Straße aneignen.

Der Youngster wird, wie Loris Husic und Damjan Dordan, weiterhin mit den Profis trainieren. Spielpraxis wird Klose aber voraussichtlich vor allem in der Bayernliga-Mannschaft des TSV 1860 sammeln. Da läuft es für den Angreifer, dessen Zwillingsbruder Luan die Löwen im vergangenen Sommer zum Sechstligisten TSV Grünwald verließ, in dieser Saison ohnehin gut. Klose kommt in 18 Spielen auf sieben Treffer und sechs Vorlagen - der Bestwert unter allen Junglöwen.

Kauczinski könnte Klose auch auf einer anderen Position spielen lassen

In absehbarer Zeit soll auch der Durchbruch bei den Profis gelingen. Ob ihm Kauczinski die nötige Spielzeit einräumt? "Das kann ich noch nicht sagen", meinte er: "Wir haben im Moment Jungs vor ihm." Der Sturm ist mit Patrick Hobsch, Kevin Volland, David Philipp und Justin Steinkötter aktuell gut besetzt. Auch Sigurd Haugen und Florian Niederlechner werden in absehbarer Zeit zurückkehren. "Es kann sein, dass ich ihn deshalb nicht auf seiner Position bringe", so Kauczinski. Flexibilität ist bei Klose also gefragt.