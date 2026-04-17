Vor dem Duell gegen Saarbrücken plagen Löwen-Trainer Markus Kauczinski in der Abwehr Verletzungssorgen: Neben den schon länger verletzt fehlenden
Defensivspezialisten Jesper Verlaat und Sean Dulic fallen nun auch Abwehrchef Max Reinthaler und Junglöwe Lasse Faßmann aus. Kauczinski muss also im Duell mit seinem ehemaligen Karlsruhe-Assistenten Argirios Giannikis umstellen.
3. Liga im Liveticker: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München am Samstag live
Der TSV 1860 wartet nach dem 2:2-Unentschieden gegen Jahn Regensburg seit nun fünf Spielen auf einen Sieg, in der Tabelle sind die Löwen auf Rang acht abgerutscht. Am Samstag ist das Team von Markus Kauczinski beim Tabellensechzehnten 1. FC Saarbrücken zu Gast, die aktuell acht Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben. Holen sich die Löwen mal wieder die drei Punkte?
Verfolgen Sie das Spiel ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Vor dem Duell gegen Saarbrücken plagen Löwen-Trainer Markus Kauczinski in der Abwehr Verletzungssorgen: Neben den schon länger verletzt fehlenden
Die Spielleitung im Ludwigsparkstadion obliegt Cristian Ballweg (30), der bisher in 59 Drittliga- und einem Zweitliga-Spiel pfiff. Seine Assistenten sind Tim Waldinger und Maximilian Prölss, Tobias Esch fungiert als Vierter Offizieller an der Seitenlinie.
Sechzigs unumstrittene Nummer eins Thomas Dähne spricht in der AZ vor dem Auswärtsspiel in Saarbrücken über seine Vertragsverlängerung beim TSV 1860 "bis mindestens 2028", einen schicksalhaften Besuch in München, den verpassten Aufstieg, seine Ziele und die blauen Perspektiven für die kommende Saison.
Eine gute Löwen-Nachricht zu Wochenbeginn: Trotz seiner Enttäuschung über den (höchstwahrscheinlich) verpassten Aufstieg nach dem 2:2 gegen Regensburg gibt Sechzig-Toptorjäger Sigurd Haugen ein Treuebekenntnis an den TSV 1860 ab und möchte mit den Löwen nochmal um den Aufstieg in Liga zwei kämpfen: "Ich hoffe, wir können bis zur nächsten Saison etwas Großartiges aufbauen".
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am 34. Spieltag der 3. Liga bei Abstiegskandidat Saarbrücken zu Gast. Anpfiff ist um 14 Uhr im Ludwigsparkstadion!