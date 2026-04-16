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Kehrtwende bei 1860: Routinier verlängert doch seinen Vertrag, aber Youngster geht

Tunay Deniz bleibt doch beim TSV 1860, einen entsprechenden AZ-Bericht bestätigten die Löwen am Donnerstagnachmittag offiziell. Clemens Lippmann steht dagegen vor dem Abschied, weil dem TSV eine Verlängerung mit dem Talent im Winter misslang.
Matthias Eicher |
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Kein Erinnerungsfoto: Tunay Deniz, der den Löwen nun doch über das Saisonende hinaus treu bleibt, knipst ein Selfie mit 1860-Maskottchen Sechzgerl.
Kein Erinnerungsfoto: Tunay Deniz, der den Löwen nun doch über das Saisonende hinaus treu bleibt, knipst ein Selfie mit 1860-Maskottchen Sechzgerl. © sampics

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