AZ-Plus

"Etwas Großartiges aufbauen": Haugen bekennt sich zum TSV 1860 – aber reicht das?

Trotz des geplatzten Aufstiegstraums bekennt sich Torjäger Sigurd Haugen klar zum TSV 1860. Der Norweger will mit den Löwen einen neuen Anlauf Richtung 2. Liga starten – während der Klub zwischen sportlichem Umbruch und finanziellen Zwängen balanciert.
Ruben Stark |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Lebensversicherung des TSV 1860 ist ein Norweger: Sigurd Haugen steht bei 14 Saisontoren. Der zweitbeste Schütze ist Thore Jacobsen mit sieben Treffern (davon fünf per Elfmeter).
Die Lebensversicherung des TSV 1860 ist ein Norweger: Sigurd Haugen steht bei 14 Saisontoren. Der zweitbeste Schütze ist Thore Jacobsen mit sieben Treffern (davon fünf per Elfmeter). © IMAGO/Mladen Lackovic

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar