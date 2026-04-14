"Etwas Großartiges aufbauen": Haugen bekennt sich zum TSV 1860 – aber reicht das?

Trotz des geplatzten Aufstiegstraums bekennt sich Torjäger Sigurd Haugen klar zum TSV 1860. Der Norweger will mit den Löwen einen neuen Anlauf Richtung 2. Liga starten – während der Klub zwischen sportlichem Umbruch und finanziellen Zwängen balanciert.

14. April 2026 - 07:24 Uhr

Die Lebensversicherung des TSV 1860 ist ein Norweger: Sigurd Haugen steht bei 14 Saisontoren. Der zweitbeste Schütze ist Thore Jacobsen mit sieben Treffern (davon fünf per Elfmeter). © IMAGO/Mladen Lackovic