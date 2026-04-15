"Wir haben sogar die Bayern ausgeschaltet": Dähne träumt von DFB-Pokal-Reise mit 1860

Torwart Dähne spricht in der AZ über seine Vertragsverlängerung beim TSV 1860, einen schicksalhaften Besuch in München, den verpassten Aufstieg, seine Ziele und die blauen Perspektiven für die kommende Saison.

15. April 2026 - 19:44 Uhr

Thomas Dähne ist unumstrittene Nummer eins im Löwen-Tor und bleibt „bis mindestens 2028“ bei 1860. © IMAGO/Mladen Lackovic