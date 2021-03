Tor! 1:0 - Robert Lewandowski

Die Bayern-Führung aus dem Nichts! Gnabry zieht von der linken Seite in die Mitte und bringt einen scharfen Ball an den kurzen Pfosten. Dort bringt sich Lewandowski in Szene und spitzelt den Ball mit voller Wucht an Kobel vorbei ins Tor.