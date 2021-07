3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Würzburger Kickers live

Es geht wieder los! Der TSV 1860 empfängt am ersten Spieltag der 3. Liga im bayerischen Derby die Würzburger Kickers. Mit dem Zweitliga-Absteiger wartet auf die Löwen gleich ein harter Brocken zum Auftakt. Doch auch der letztjährige Viertplatzierte der 3. Liga hat nach dem knapp verpassten Aufstieg in der neuen Spielzeit einiges vor und lieferte eine größtenteils überzeugende Generalprobe vergangenen Samstag gegen den 1. FC Nürnberg (2:3) ab. Erstmals seit Februar 2020 dürfen die Giesinger wieder ein Heimspiel vor Fans austragen. Nach aktuellem Stand werden am Samstag 3.736 Anhänger im Grünwalder Stadion erwartet. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!