3. Liga im Liveticker: SSV Ulm gegen TSV 1860 München - Sechzig beendet Niederlagenserie

Der TSV 1860 gewinnt wieder in der Fremde. Ein 1:0 steht am Ende gegen den SSV Ulm auf der Anzeigetafel. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen. 

| Kilian Kreitmair
Nach einem medizinischen Notfall musste ein Fan auf der Gegengerade während des Spiels reanimiert werden. "Wir haben aktuell noch keinen neuen Stand, wie es der Person geht. Wenn wir dazu was wissen, dann werden wir informieren", sagte Ulms Pressesprecher Max Rieck auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Die beiden Fanlager haben in gemeinsamer Abstimmung den Support eingestellt. Vielen Dank an alle für das Verständnis."

Wir verabschieden uns erstmal vom AZ-Liveticker und wünschen ein schönes Wochenende! 

Spielende

Das Spiel ist aus! Der Auswärtsdreier eingefahren. Der TSV 1860 gewinnt beim SSV Ulm und beendet die Serie von fünf Niederlagen in Folge in der Fremde. Das goldene Tor für Giesing schoss Haugen nach 22 Sekunden. 

Die Löwen werfen sich rein, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Spielerisch ist das schon lang kein Leckerbissen mehr. 

Fünf Minuten gilt es für den TSV 1860 noch zu überstehen. 

Gelbe Karte für David Philipp

Das war eine Gelbe Karte mit Ansage! Der Löwe mit ausgestrecktem Bein. 

Aber es geht weiter für Maier. Dafür humpelt jetzt Niederlechner. 

Maier muss behandelt werden. Die Partie ist unterbrochen. 

Auswechslung TSV 1860 München - Tim Danhof kommt für Marvin Rittmüller

Es sieht aus, als würde der Löwe nach fünf Auswärtspleiten mal wieder einen Sieg in der Fremde feiern. Knapp zehn Minuten gilt es durchzuhalten. 

In den letzten Minuten ist die Partie in eine Winterstarre verfallen. Es geht kaum mehr was auf beiden Seiten. 

Auswechslung SSV Ulm 1846 - Ensar Aksakal kommt für Leon Djaku

Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Sigurd Haugen

Auswechslung TSV 1860 München - Florian Niederlechner kommt für Kevin Volland

Ein Routinier geht runter, einer rauf. 

Wieder eine gute Chance für Sechzig! Haugen steht in der Luft, bekommt den Ball aber aus kurzer Distanz nicht an Ortag vorbei. 

Auswechslung SSV Ulm 1846 - Paul-Philipp Besong kommt für Mirnes Pepic

Sechzig macht jetzt mehr Dampf! Lippmann bekommt den Ball relativ frei am Elfmeterpunkt, kann ihn aber nicht behaupten. Da wäre mehr drin gewesen. 

Schöne Seitenverlagerung der Ulmer. Röser zimmert aus 20 Metern drauf, Dähne pariert. 

Gelbe Karte für Max Scholze

Der Ulmer will offenbar schon jetzt das Trikot mit Volland tauschen, zupft daran. Dafür gibt´s die Verwarnung. 

Brandt bekommt den Ball 25 Meter vor dem Tor von Dähne, zimmert drauf. Der Schuss geht knapp über das Gehäuse des TSV 1860. 

Die Spielkontrolle hat weiter der SSV. Die Löwen weiter tief. Die lange geht das gut? 

Geht doch! Haugen hat wie schon beim frühen 1:0 in der ersten Hälfte ordentlich Platz in der Hälfte der Spatzen. Der Stürmer haut den Ball diesmal aber ans Außennetz.

Kauczinski brüllt mal wieder rein: "Spielt nach vorne Männer." Noch kommt in Hälfte zwei noch nicht wirklich viel von seiner Mannschaft. 

Anpfiff 2. Halbzeit

Weiter geht's! Kauczinski verzichtet bisher auf Wechsel.

Boss Paula über die erste Löwen-Hälfte: "Wir haben das Spiel nach dem frühen Tor eher dem Gegner überlassen. Wir sind dann etwas passiv geworden. Mir war es offensiv zu wenig."

Halbzeitpause

Pause in Ulm. Der Löwe führt durch ein Tor in der 1. Minute mit 1:0. Danach kam allerdings vom TSV 1860 offensiv kaum mehr was. Die Münchner rühren Beton in der eigenen Hälfte, lassen Ulm weitgehend das Spiel machen. Kurios: Kauczinski zählte die letzten Minuten an der Seitenlinie runter. Immer wieder brüllte der Sechzig-Coach, wie lange die Münchner noch Gegenhalten müssen. 

Ecke für die Löwen. Jacobsen hebelt den Ball auf den Schädel von Reinthaler. Aber der Verteidiger bekommt den Ball nicht im Tor unter. 

Sechzig wird in den eigenen Strafraum eingeschnürt. Djaku flankt den Ball in den Strafraum. Aber die Löwe kann zur Ecke klären. 

Da ist mal wieder eine Chance für Sechzig! Ein Konter über Haugen, der Volland mitnimmt. Auf Höhe der Strafraumkante legt der Norweger quer. Volland bekommt den Ball aber aus spitzem Winkel nicht an Ortag vorbei. 

Das Gute für den TSV 1860. Noch führt man in Ulm mit 1:0. Doch offensiv kommt von Giesing kaum mehr was. Die Kauczinski-Elf lauert lediglich auf Konter. 

Glück für Sechzig! Djaku bekommt den Ball im Löwen-Strafraum, dreht sich um die eigene Achse und hämmert den Ball aufs Gehäuse von Dähne. Das Leder wird noch abgefälscht, geht knapp am Tor vorbei. Wie lange geht das noch gut? 

Die Abwehr der Löwen ist gefordert. Die Domstädter werden weiter frecher, die Löwen in Teilen zu passiv und statisch. 

Kauczinski ist nicht zufrieden mit den letzten Minuten. Der Coach schimpft an der Seitenlinie: "Wir müssen in die gegnerische Hälfte!"

Die Partie ist jetzt deutlich ausgeglichener. Ulm kommt aus der Reserve, hat sich nach dem frühen Nackenschlag durch Haugen erholt. Von Sechzig kommt in den letzten Minuten ein bisserl zu wenig. 

Freistoß für die Hausherren. Chessa flankt den Ball von der rechten Außenbahn in den Strafraum, Dähne packt zu. Kein Problem für den Stammkeeper der Münchner. 

Duell Ex-Löwe gegen Ex-Ulmer, das verspricht Härte. Dressel gegen Maier. Es hat ordentlich gerumpelt zwischen beiden an der Mittellinie. Aber für beide gehts weiter. 

Chancen gab es nach dem 1:0 durch Haugen bisher nicht. Ulm macht jetzt erstmal das Scheunentor zu.

Stimmung gemacht wird auch heute übrigens in den ersten Minuten nicht. Beide Fanlager sind komplett still. Hintergrund ist die Innenministerkonferenz. 

Das sollte den Löwen Aufwind geben. Ulm ist vom frühen Gegentor geschockt, taumelt. Die Löwen haben in den ersten Minuten alles im Griff. 

Tor! 0:1 - Sigurd Haugen

Das gibt flott! 22 Sekunden gespielt und Haugen steht frei vor dem Tor der Spatzen. Der Norweger schiebt ein.

Anpfiff 1. Halbzeit

⚽️ Auf geht's! Die Partie zwischen den Löwen und Ulm läuft. Die Löwen in den dunkelblauen Auswärtstrikots. 

Die Spatzen-Hymne hallt durch die Boxen, herrlich! Fußballromantik pur. 

Kauczsinski über seine Startelf: "Man macht sich schon Gedanken. Es war ein gutes Gefühl zu sehen, dass eine Gruppe gut harmonierte." 

Der Stadion-DJ macht mächtig Stimmung. Da geht was! Das Donaustadion ist nahezu voll. Da wartet ein heißer Tanz auf die Löwen. 

Das gute aus Sicht der Löwen: Ulm gewann keines der letzten fünf Partien. Die Domspatzen sind 18. in der Tabelle. Das macht doch Hoffnung. 

Der Auswärtsblock ist schon kuschlig voll. Die Münchner sind auch gerade aus den Katakomben gekommen. Heute wird mit Handschuhen gespielt. 

Frostig kalt ist es in Ulm. Das darf den Löwen aber heute nicht davor abhalten, drei Punkte mitzunehmen. Die Auswärtsbilanz war zuletzt mager. Fünf Pleiten in Folge gab es zuletzt. Jüngst 0:4 in Regensburg.

Wieder mit dabei: Jakob. Der zuletzt lange verletzte Außenspieler ist im Kader. 

Die Löwen sind zur Mission "Auswärtssieg" in Ulm angekommen. Kauczinksi schickt folgende Mannen ins Duell gegen die Domstädter: Dähne - Voet - Jacobsen - Reinthaler - Haugen - Dulic - Maier - Rittmüller - Volland - Hobsch - Lippmann. 

Für die Löwen kommt es am Samstag zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Dennis Dressel. Der mittlerweile 27-Jährige, der zwischen 2013 und 2022 zunächst in der Jugend und später für die Profis der Sechzger spielte, läuft seit Anfang des Jahres für Ulm auf.

"Ich habe schon mal ein Auswärtsspiel gewonnen", scherzt Coach Kauczinski vor Sechzigs Samstagsduell - die AZ zeigt fünf Gründe, wie es im Donaustadion mit dem ersten Auswärts-Erfolg klappen könnte. Lesen Sie hier mehr!

Langzeitverletzte Spieler legen den TSV 1860 immer wieder lahm – jetzt hat es Manuel Pfeifer erwischt. Es ist bereits der sechste langfristige Ausfall in dieser Spielzeit – bringt das Löwen-Lazarett 1860 zum Taumeln? Lesen Sie hier mehr!

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Samstag sind die Löwen beim SSV Ulm gefordert. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr live!

