Ticker zum Nachlesen: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 - Endergebnis 2:1

Was war das für eine packende Partie, vor allem in der zweiten Halbzeit! Nach der Pause war alles dabei, was zu einem Spitzenspiel gehört. Am Ende fehlt 1860 das Quäntchen Glück und muss sich mit 1:2 geschlagen geben. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!