Abwehrbollwerk des TSV 1860 ist gefordert: Jetzt kommt der Top-Scorer der 3. Liga

Der TSV 1860 stellt aktuell die zweitbeste Defensive der 3. Liga. Am Samstag bekommt es Sechzigs Hintermannschaft allerdings mit dem Top-Scorer der 3. Liga zu tun.

München - Der TSV 1860 ist derzeit nicht nur in der Offensive eine Macht (bester Angriff zusammen mit Aufsteiger SC Verl), sondern überzeugt auch defensiv.

Mit lediglich 21 Gegentreffern stellen die Löwen zusammen mit Spitzenreiter Dynamo Dresden die zweitbeste Abwehr der Liga. Nur der KFC Uerdingen kassierte bislang weniger Tore (19), allerdings haben die Krefelder bislang auch drei Partien weniger absolviert.

In sieben der letzten neun Spiele blieben die Löwen um Torhüter Marco Hiller sogar ohne Gegentor.

Saarbrückens Shipnoski ist der Topscorer der 3. Liga

Doch aufgepasst, Löwen! Am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) wartet in Saarbrücken der Topscorer der 3. Liga. Nicklas Shipnoski kommt in bislang 22 Spielen auf zehn Tore sowie neun Assists und führt damit das Ranking vor Türkgücüs Sercan Sararer (18 Scorerpunkte) an. Auf Platz drei folgt dann schon Toptorjäger Sascha Mölders mit 13 Saisontoren und drei Vorlagen.

1860 muss auch auf Sebastian Jacob aufpassen

Der 23-jährige Shipnoski bereitete auch beim 2:1-Hinrundenerfolg einen Treffer gegen die Löwen vor.

Neben Saarbrückens Rechtsaußen dürfte das Team von Michael Köllner auch vor Sebastian Jacob gewarnt sein. Der Mittelstürmer, der bereits acht Treffer erzielte und drei weitere Tore vorbereitete, traf bei Sechzigs Heimpleite vergangenen Oktober zum wichtigen 1:0 für die Gäste.