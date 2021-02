3. Liga im Liveticker: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 - heute live

Nach dem torlosen Remis im Spitzenspiel gegen Hansa Rostock wartet auf den TSV 1860 der nächste harte Brocken. Am Samstag sind die Löwen zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. Bereits in der Hinrunde kassierten die Sechzger eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen den Aufsteiger. Während sich die Defensive der Köllner-Elf derzeit stabil präsentiert, stockt es aktuell im Löwen-Angriff. Darf 1860 nach zwei Spielen ohne eigenen Treffer am Samstag endlich wieder jubeln? Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!