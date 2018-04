Markus Söder, Ministerpräsident: „Die Regierungserklärung zeigt: Söder fokussiert sich auf das Wesentliche. Also auf alles. Er will ein Spezialist für das Generelle werden. Denn er will das Beste für Bayern. Der Abstand Bayerns zum Rest der Republik soll größer werden. Dafür soll das All umso näher an Bayern heranrücken. Jedes Marsmännchen soll erfahren, wer jetzt in Bayern das Sagen hat. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis im Weltall die erste bayerische Vertretung eingeweiht wird. Das Thema Künstliche Intelligenz will der Markus ebenfalls forcieren. Ein deutliches Indiz, dass er seiner eigenen natürlichen Intelligenz nicht über den Weg traut.“