Umso besser, dass die Verpflichtung des dringend benötigten Innenverteidigers so gut wie fix ist – und der Name raus: Laut "liga3-online.de" soll Dennis Erdmann auf Giesings Höhen unterscheiben. Der 28-Jährige stand zuletzt bei Zweitligist 1. FC Magdeburg unter Vertrag, in der abgelaufenen Saison absolvierte er 29 Partien. Dennoch wurde der Vertrag des Mannes, der oft als "positiv Verrückter" beschrieben wird und neben Magdeburg auch in Dresden und Rostock bereits Publikumsliebling war, nicht verlängert. Kult-Status erlangte der extrovertierte und rundum tätowierte Profi auch durch seinen Ausruf: "Zur Not foule ich auch den Papst."