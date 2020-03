FC Bayern prüft Kleingruppentraining

Dass das Cyber-Training auf Dauer kein zufriedenstellendes Ergebnis ist, wissen natürlich auch die Verantwortlichen beim FC Bayern. Dem "kicker" zufolge wird in den kommenden Tagen deshalb mit den zuständigen Behörden geprüft, ob die Mannschaft bereits in der nächsten Woche in Kleingruppen trainieren kann. Die verschiedenen Grüppchen sollen sich auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße dann auf drei Plätze verteilen.