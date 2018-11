Umbruch steht beim FC Bayern über allem

Schließlich wird momentan der wohl überfällige Umbruch vorangetrieben, nachdem es ohne jenen nicht mehr weit her ist mit der Konkurrenzfähigkeit - international und in der Bundesliga. Just in dieser Gemengelage taucht immer wieder der Name Oliver Kahn auf. (Lesen Sie auch: Bericht - FC Bayern plant mit Oliver Kahn)