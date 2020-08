München - Bundestrainer Joachim Löw verzichtet nach dem erfolgreichen Champions-League-Abschneiden des FC Bayern beim Start der Nations League auf Stammspieler auf ein rekordmeisterliches Quartett: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Leon Goretzka werden für die Begegnungen am 3. September 2020 in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später gegen die Schweiz in Basel nicht berücksichtigt. Dies erklärte der Bundestrainer am Freitag. Das komplette Aufgebot wird am kommenden Dienstag verkündet.