Allerdings sieht das die FSF etwas anders. In einer nachträglichen Prüfung kam ein Ausschuss zu dem Urteil, dass die Episode so nicht zur Primetime hätte gezeigt werden dürfen. "Besonders problematisch hat unser Ausschuss beurteilt, dass die Mobbingattacke letztlich erfolgreich ist", sagt FSF-Geschäftsführerin Claudia Mikat am Donnerstag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).